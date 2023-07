Prévoyez au moins 500 euros pour cultiver du cannabis à la maison

Share this with email

Depuis ce vendredi 21 juillet, les résidents luxembourgeois peuvent cultiver jusqu'à quatre plants chez eux. «C'est un pas positif en avant», salue Christophe Tamai, patron depuis cinq ans du Cannathèque, magasin de CBD, dans le quartier de la gare.

Un enjeu de santé publique?

Y a-t-il eu une forte affluence dans son magasin depuis la légalisation de la culture domestique du cannabis récréatif? «On a vendu quelques tentes ces derniers jours et des clients sont venus s'informer. Mais beaucoup de personnes partent en vacances et c'est une plante qu'il faut arroser, donc les gens viendront sans doute après leurs congés et il faut aussi le temps qu'ils s'informent bien. On s'est préparé ces derniers mois, mais ce n'est que dans trois mois qu'on pourra faire un bilan de la demande», explique le responsable.

Ce jeudi, il a commandé de nouvelles graines de cannabis auprès de fournisseurs français et allemands. Elles doivent arriver dans les prochains jours. Fait étonnant, sa clientèle est plutôt âgée, 40-50 ans. «Les jeunes se fournissent chez leurs propres dealers, mais ce qu'eux ils achètent est souvent coupé avec des engrais chimiques et cause des palpitations au coeur.» Légaliser cette culture domestique est ainsi aussi un enjeu de santé publique, fait remarquer Christophe Tamai.

«Consommer du cannabis propre de manière modérée n'a pas d'effets secondaires, c'est comme boire deux verres de vin par semaine. Le tout se joue dans la modération. Si je vous donne une bouteille de whisky, vous ne la buvez pas entièrement», assure le jeune entrepreneur. «Certains parents qui ont des jeunes de 25 ans qui habitent encore chez eux, préfèrent avoir leurs propres plants de cannabis au moins ils savent que ce qu'ils consomment est de bonne qualité», raconte-t-il.

Dans son magasin, Julien, 42 ans, est venu ce vendredi acheter de nouvelles lampes. Depuis 16 ans, il cultive trois à quatre plants de cannabis chez lui. Soit bien avant que ce soit rendu légal. «Il y a la qualité quand on produit soi-même, mais je ne voulais pas venir acheter du cannabis chez un dealer avec les problèmes d'insécurité du quartier gare. Maintenant je continue à cultiver quatre plants, mais c'est légal», sourit Julien.

Pour cultiver du cannabis chez soi, il faut prévoir un budget moyen de 500 à 800 euros, à savoir: la tente, les lampes, le charbon à filtre pour chasser les odeurs, un ventilateur, du terreau, ainsi qu'un thermomètre et hydromètre. Une lampe LED coûte déjà près de 300 euros, soit la moitié du budget requis et le prix d'une tente dans laquelle est cultivée le cannabis peut s'élever à plus de 100 euros. Un certain investissement est nécessaire selon le commerçant «pour avoir des produits de qualité et un bon rendement».

Christophe Tarmai voit dans la nouvelle législation entrée en vigueur «une opportunité» à saisir et espère pouvoir faire partie des 14 points de vente étatiques qui doivent voir le jour à travers le Luxembourg. Et question marketing, il préfère parler auprès des personnes âgées de chanvre que de cannabis. Un vocabulaire qui les effraye moins: «Quand, je leur dis que leurs grands-parents allaient pêcher avec du chanvre, ça leur parle tout de suite.»