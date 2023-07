Quatre nouveaux circuits pour l'édition 2023 du «Vëlosummer»

29.000 participants en 2022. L'an dernier, le «Vëlosummer» a de nouveau répondu à toutes les attentes, en enregistrant un nombre record de participants. Au vu du succès de l'organisation et des nombreux retours positifs des communes participantes, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics et la direction générale du tourisme ont décidé de lancer une quatrième édition, qui sera organisée du 29 juillet au 27 août 2023.

Au total, 12 circuits cyclo-touristiques avec plus de 500 kilomètres traversant 58 communes pourront être parcourus en toute sécurité par les adeptes du vélo. La nouvelle édition proposera 4 nouveaux circuits par rapport à l’année 2022, 114 km de routes seront réservés aux cyclistes, dont 90% uniquement pendant 1 ou 2 weekends. Cette année, 2 circuits permettront également aux passionnés des deux-roues de traverser les frontières belges (du côté d'Attert) et françaises (Contz-les-Bains).

Un programme-cadre touristique varié

Les communes participantes et les cinq offices régionaux du tourisme (ORT) contribueront également au programme-cadre touristique du «Vëlosummer 2023», avec des animations le long des tours. Une série de vidéos promotionnelles diffusées sur les réseaux sociaux mettra l'accent sur les attractions touristiques situées sur les routes du «Vëlosummer».

Des informations utiles sont en outre disponibles sur la carte et le site dédié à l'événement ainsi que sur l’application «VisitLuxembourg». Les types d'itinéraire, les niveaux de difficulté, des précisions sur les caractéristiques de chaque tour ainsi que des informations complémentaires pour les familles sont indiquées sur la carte. Les personnes intéressées y trouveront également des informations sur les restaurants, les hôtels et les points d'intérêt sur les différents chemins. Pour les plus joueurs, l'application «VisitLuxembourg» proposera une option «challenges», qui consiste à faire des «check-in» dans différents points d'intérêt et à collecter ainsi des points pour gagner différents prix.

La carte renseigne les types d'itinéraires et les caractéristiques de chaque parcours. © PHOTO: Vëlosummer

Cette année encore, le balisage et le marquage au sol indiqueront le chemin à suivre. Les nouveaux panneaux sont durables dans le temps et ils sont en partie fabriqués à partir de matériaux recyclables. Il convient de noter que le bois des anciens panneaux a retrouvé une seconde vie et est utilisé par des associations de remise à l’emploi pour fabriquer des boîtes et des nichoirs.

Différents services connexes

Par ailleurs, le service de transport de bagages «Move we carry», permettant aux cyclistes de se faire livrer leurs bagages gratuitement d'un hébergement à l'autre, sera à nouveau disponible, pour un montant de 12 euros par bagage. De plus, les hébergements certifiés «bed+bike», qui disposent d'un local à vélos gratuit et fermé, se feront un plaisir d'accueillir les cyclotouristes. À cela s'ajoute le service «Rent a bike» qui permet de louer des vélos, ceci soit dans les magasins «Rent a Bike», soit directement sur les circuits du «Vëlosummer 2023», comme à Echternach ou à Remich.

Le ministre du Tourisme, Lex Delles, a souligné dans ce contexte que «la direction générale du tourisme a placé l’année touristique 2023 sous le signe du tourisme actif». Le 'Vëlosummer' joue donc « un rôle central et offre la possibilité de découvrir nos attractions touristiques à vélo. En mettant en avant les atouts touristiques et les spécificités de nos différentes régions, nous encourageons les résidents, les frontaliers et les touristes à saisir la diversité du Luxembourg». Et à «adopter le vélo comme moyen de transport au quotidien», comme l'a rappelé François Bausch.