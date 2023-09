Que faire à la Schueberfouer à quatre pour un budget de 100 euros?

Pour se rendre en famille à la plus grande fête foraine du pays, il faut prévoir un certain budget. © PHOTO: Anouk Antony

Elle fait presque partie de la Schueberfouer, au même titre que la grande roue, la barbe à papa et les galettes de pomme de terre: la critique sur les prix. Il n'est pas rare que l'on conseille à ceux qui prévoient de visiter la plus grande fête foraine du Luxembourg de prévoir un porte-monnaie bien garni. Durant leur premier bilan, les forains ont au contraire souligné que les prix pratiqués étaient justifiés. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'en ces temps d'incertitude économique, le budget de nombreux citoyens est limité. Pour certains, la visite de la Fouer devrait donc être fixée avec précision. Le Luxemburger Wort a testé ce qu'une famille de quatre personnes peut espérer y faire avec un budget de 100 euros.

«Avec 100 euros, tu n'iras pas loin» ou «Au bout d'une demi-heure, vous aurez fini», voilà ce qui trotte clairement dans la tête de tout connaisseur de la Schueberfouer. Pourtant, disons-le tout de suite, pour ma fille de douze ans, mon fils de neuf ans, mon mari et moi-même, la visite a duré trois heures et demie. Mais uniquement parce que nous avons bien réfléchi à la manière dont nous pourrions profiter au maximum de la Fouer tout en respectant la somme fixée.

Un tour d'auto-tamponneuses pour quatre personnes coûte cinq euros, contre sept euros les jours ordinaires de la Fouer. © PHOTO: Anouk Antony

Pour commencer, nous montons sur le Happy Sailor, un tour rapide en petits bateaux. Un tour pour quatre personnes coûte 14 euros, grâce au tarif réduit de la journée familiale. En temps normal, nous aurions déjà payé plus de 20 euros. Nous continuons à flâner dans la bonne humeur. L'arrêt suivant est celui des autos tamponneuses. Un tour pour deux personnes s'avère être une véritable aubaine ce jour-là, se chiffrant à cinq euros à peine.

Renoncer à la grande roue

Peu après, le souhait du fils de jouer pour un gros ours en peluche à un stand pour cinq euros de plus est refusé. Heureusement, il comprend. Manifestement, si l'annonce selon laquelle chaque coup sur les cordes est gagnant est vraie, les gros gains en cachent de bien plus petits. Une jeune fille, qui n'en était probablement pas consciente, accepte donc avec un visage peu enthousiaste un avocat en peluche de 15 centimètres.

Nous nous dirigeons ensuite vers la grande roue. Après tout, les enfants veulent voir la Fouer et la capitale d'en haut. Mais avant d'acheter les billets, nous faisons des calculs. Malgré le prix réduit, un tour coûterait 22 euros. Comme mon fils a récemment atteint la taille de 1,40m, il doit payer le plein tarif. Il ne peut donc pas profiter du tarif réduit de 4 euros. Un jour normal, nous devrions d'ailleurs payer la coquette somme de 30 euros pour un tour. Pourtant, nous y renonçons quand même ce jour-là. Et ce, pour une bonne raison. Avec l'argent déjà dépensé, il ne nous resterait plus que 59 euros. Et pourtant, nous n'avons jusqu'à présent que peu vécu -et n'avons encore savouré aucune des spécialités de la Fouer comme les Gromperekichelcher ou la barbe à papa.

La saucisse au curry légèrement carbonisée coûte huit euros. © PHOTO: Nadine Schartz

À propos de nourriture... Face aux odeurs alléchantes des stands, une légère sensation de faim se fait sentir chez les adultes. Ils veulent un hamburger et une currywurst. Alors que le burger à dix euros est certes légèrement sec, mais mangeable, la saucisse carbonisée à huit euros est décevante. Face à cela, les jeunes préfèrent attendre avant de manger. Ces prix soulignent l'importance de la comparaison entre les différents snacks. Je découvre un peu plus tard un stand où nous aurions payé six euros pour la saucisse. Pour 12,50 euros, on aurait même pu déguster une escalope avec une salade de pommes de terre ou des frites.

Il s'agit ensuite de tester l'une des nouvelles attractions: la descente en luge. Pour 14 euros, nous sommes secoués dans tous les sens pendant de longues minutes, ce qui augmente considérablement notre enthousiasme pour la prochaine activité. Pour rappel, le budget de 100 euros est déjà passé à 41 euros à ce moment-là. Il aurait été nettement inférieur lors d'une journée de Schueberfouer ordinaire.

Alors que le père et la fille s'accordent une pause, la mère et le fils partent à l'aventure avec les pirates. Le décor, avec un bateau entouré de redoutables requins, promet une visite pleine de suspense et de terreur. L'entrée est affichée à 7 euros pour deux personnes. L'aventure s'avère finalement perfectible, d'autant plus qu'une voix plutôt ennuyée invitait les visiteurs à passer d'une salle à l'autre.

Parcours d'adresse et stand de tir

Ensemble, nous nous aventurons ensuite dans le One Man Show, un palais du rire composé de nombreux obstacles, de supports escamotables et vacillants, d'une roue de hamster géante, d'un pont suspendu et d'escaliers en mouvement. Ce n'est certainement pas l'un de mes jeux préférés, mais les enfants sont ravis. 14 euros bien investis, donc! En même temps, le budget tombe à 28 euros.

Il est temps pour les plus jeunes de manger quelque chose. Le choix se porte sur le bami goreng et le dim sum - 12,50 euros supplémentaires sont ainsi dépensés. Il s'agit maintenant de bien réfléchir à la prochaine étape du programme. Le choix se porte sur un stand où des balles doivent atterrir dans un bol rouge pour gagner un prix. Les enfants se partagent douze balles pour 5 euros. Bien que le jeu semble facile, ils repartent finalement bredouilles. Mon fils prouve ensuite ses compétences sur un stand de tir pour enfants. Il y a douze flèches pour cinq euros, il réussit onze coups sûrs et reçoit un petit prix. La satisfaction est inscrite sur son visage.

1 / 2 Avec douze flèches pour cinq euros, le gain est certes modeste, mais les enfants s'amusent tout de même. © PHOTO: Nadine Schartz

2 / 2 Le courage des visiteurs est mis à l'épreuve au sein du One Man Show. © PHOTO: Nadine Schartz





Il ne reste maintenant plus que 5,50 euros à disposition sur la limite fixée au départ. Les fruits enrobés de chocolat font partie pour nous chaque année de la Schueberfouer. Pour éviter que quatre personnes ne se partagent une banane en chocolat, nous fermons les yeux et finissons par acheter une ultime friandise sucrée. Résultat: nous avons dépassé notre budget de 7,50 euros.

Avec les fruits en chocolat, le budget de 100 euros est à peine dépassé. Ils constituent toutefois la cerise sur le gâteau de notre visite de la Schueberfouer. © PHOTO: Nadine Schartz

Pour 100 euros, il y a donc de quoi faire dans la plus grande foire du pays. Si nous avons ainsi pu profiter de l'offre à prix réduit lors de la journée familiale, il est certain que le plaisir aurait été bien moindre lors d'une journée ordinaire. À cela s'ajoute le fait que nous n'avons que très peu mangé et pas du tout bu. Si l'on souhaite s'amuser plus longtemps et plus intensément en famille à la fête foraine et ne pas réfléchir à chaque centime dépenser, il faut compter bien plus de 100 euros.

Ceux qui veulent encore bénéficier des tarifs réduits auront d'ailleurs l'occasion de le faire le jour de la clôture, le lundi 11 septembre.

Le ticket de caisse de la famille Schartz:

Happy Sailor (4 p.) 14 euros Auto-tamponneuses (4 p.) 5 euros Burger et Currywurst 18 euros Descente en luge (4 p.) 14 euros Tour Pirates (2 p.) 7 euros One Man Show (4 p.) 14 euros Bami Goreng et Dimsum (Deux portions) 12,50 euros Stand de tir (Un ticket) 5 euros Stand de tir (Un tiicket) 5 euros Brochettes de fruits au chocolat 13 euros Total 107,50 euros

Adaptation: Laura Bannier