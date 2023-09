Quel secteur est le plus rémunérateur au Luxembourg ?

Un secteur domine et propose des salaires moyens supérieurs à 100.000 euros bruts par an, selon des chiffres du Statec.

La place financière luxembourgeoise est la cinquième de l'Union européenne et constitue l'un des attraits du pays.

Sans surprise, c'est donc dans le secteur de la finance, véritable pilier de l'économie luxembourgeoise, que les salaires sont les plus élevés au Grand-Duché.

La finance, bien au-dessus du lot

Dans ce secteur, le salaire annuel brut moyen est de 111.000 euros, bien au-dessus de ce que proposent les autres domaines d'activité. Le secteur financier est celui qui emploie le plus de personnes, 48.353 professionnels, selon les données du Statec pour 2022, fournies à Contacto.

Néanmoins, bien que le Luxembourg soit le pays le plus riche du monde - classé comme tel en janvier 2023 - et qu'il offre les salaires les plus élevés d'Europe dans divers domaines, il peine à garder les talents et les professionnels les plus qualifiés dans le pays, tout en cherchant activement à les recruter sur le marché international.

L'offre de salaires plus élevés est l'un des principaux atouts de cette compétitivité, qui se vérifie également dans le deuxième secteur le plus rémunérateur du pays : les professions scientifiques et techniques. Elles regroupent des professionnels hautement qualifiés aussi variés que des consultants, des ingénieurs, des juristes, des comptables, des architectes, etc. Le salaire brut moyen y est de 93.354 euros/an pour 43.094 professionnels employés.

L'administration publique

L'administration publique, où le salaire annuel brut moyen est de 87.756 euros, complète ce podium des secteurs les mieux payés, et c'est aussi celui qui compte le deuxième plus grand nombre de ressources humaines dans le pays, avec 47.347 employés en 2022.

Presque ex aequo avec l'administration publique, on trouve le secteur de la fourniture de gaz, d'électricité, de vapeur et d'air conditionné. Le salaire brut moyen y est de 87.467 euros/an, soit une différence de 289 euros seulement par rapport à la troisième place. En 2022, il n'employait que 1.705 personnes.

Enseignement et immobilier

Dans l'enseignement, le salaire annuel brut moyen est de 77.814 euros, ce qui place le secteur à la cinquième place du top 10 des salaires les plus élevés. Il emploie 4.774 professionnels, selon le Statec. Bien que le salaire des enseignants soit l'un des plus élevés du pays, il existe une multitude de professions dans ce secteur, ce qui explique que l'éducation apparaisse à cette place.

L'immobilier, où le salaire moyen est de 69.329 euros bruts/an, vient ensuite dans le tableau du Statec par ordre décroissant, employant 2.938 personnes l'an dernier. C'est actuellement l'un des secteurs où le taux de chômage est le plus élevé au Luxembourg, dans un marché tendu en raison notamment de la crise du secteur de la construction, générée par des taux d'intérêt élevés sur les crédits hypothécaires et la hausse des prix des matières premières et de l'énergie.

Santé et transports

La santé et l'action sociale, tout comme l'enseignement, regroupent des professions variées et occupent au Luxembourg la septième place des meilleurs salaires par secteur. Le salaire annuel brut moyen y est de 67.235 euros, dans un domaine qui emploie 34.000 personnes.

En huitième position, on trouve le secteur des transports et de l'entreposage, avec un salaire brut moyen de 62.369 euros/an, qui emploie 30.244 personnes. Vient ensuite le secteur de l'assainissement de base, de la distribution d'eau, de l'assainissement et des déchets, où le salaire brut moyen est de 59.899 euros/an.

Les industries extractives complètent le classement des 10 secteurs les mieux rémunérés, par ordre décroissant et avec un salaire très proche du précédent, à 59.499 euros. Elles n'emploient que 264 personnes dans le pays.

Les salaires les plus bas

Le secteur manufacturier est l'un des plus importants en termes d'effectifs, avec 29.663 professionnels en 2022. Avec un salaire brut moyen de 56.752 euros/an, ce secteur occupe la 12e place du classement étendu des 20 professions les mieux rémunérées.

La construction, bien qu'étant le troisième secteur avec le plus de salariés, est celui où les salaires sont les plus bas, se classant à l'avant-dernière place du top 20. Dans ce secteur, qui traverse actuellement une grave crise et dont certaines entreprises sont en proie aux faillites et aux licenciements, le salaire annuel brut moyen était de 48.763 euros/an l'année dernière.

En dernière position, on trouve les services administratifs et de soutien, qui employaient 26.606 personnes en 2022. C'est le secteur du pays où les salaires sont les plus bas, avec un salaire brut moyen de 46.969 euros/an.

