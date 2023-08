Quelles sont les conséquences d'un refus d'obtempérer au Luxembourg?

La police grand-ducale fait le point avec Virgule sur le nombre de refus d'obtempérer au Luxembourg et les types d'infractions commises, alors que les refus de se soumettre aux contrôle routiers se multiplient en France.

Nouveau drame en France après un refus d'obtempérer. Ce samedi soir à Limoges (région Nouvelle-Aquitaine), deux jeunes circulant en scooter sont décédés en percutant un véhicule tiers après avoir pris la fuite à la vue d'une voiture de la brigade anticriminalité qui s'apprêtait à les contrôler. Ce drame intervient un mois après le décès du jeune Nahel, tué par le tir d'un policier à Nanterre, qui avait déclenché plusieurs nuits d'émeutes en France. Notons que 13 personnes sont décédées en France en 2022 après avoir refusé de se soumettre à un contrôle routier.

Combien de refus d'obtempérer au Luxembourg depuis 2018?

Sollicitée par Virgule, la police grand-ducale indique que 406 avertissements taxés ont été émis par la police ou l'administration des douanes et accises entre le 1er janvier 2018 et le 3 août 2023 en raison d'un «refus d'obtempérer». 375 d'entre eux concernent des refus de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale chargés de contrôler la circulation. Une telle infraction s'élève à 145 euros et au retrait de deux points du permis de conduire.

Une situation à ne pas confondre avec les «délits de fuite». Dans un tel cas, l'automobiliste est impliqué dans un accident de la route «lors duquel des personnes sont grièvement blessées, puis poursuivrait sa route en toute connaissance de cause sans s’arrêter.» «Dans ce genre de scénario, la police n’est généralement pas présente au moment des faits», souligne la police grand-ducale.

Depuis 2018, 20 infractions ont été constatées suite à des refus de regagner «le pays de provenance ou le lieu de chargement ou d'établissement du véhicule en infraction aux interdictions de circuler, de stationner ou de parquer». Un tel acte est sanctionné par une amende de 250 euros. Sur la même période, la police grand-ducale note six infractions concernant des personnes refusant de suivre les injonctions des agents de l'administration des douanes et accises contrôlant la vignette ou autres documents du véhicule. Ce type d'infraction vous coûte 145 euros et le retrait de deux points du permis de conduire.

L'interdiction de conduire prononcée par un juge

Concernant les refus d'obtempérer, la police dit ne pas disposer de statistiques permettant de catégoriser les infractions en fonction de l'âge des personnes qui les ont commises. Le parquet ne détient également pas de telles données. Le porte-parole de l'administration judiciaire Henri Eippers rappelle que «le code de la route pour sa part prévoit une interdiction de conduire qui pourra le cas échéant être décidée par le juge de la jeunesse».

L'article 13 du Code de la route dispose ainsi: «Cette interdiction peut également être prononcée contre des mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans lorsqu'ils comparaissent devant le tribunal de la jeunesse». De manière générale, l'interdiction de conduire prononcée par un juge peut aller «de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes».

Quand la police peut-elle faire usage de son arme?

Notons que l'usage des armes par la police grand-ducale est régi par la Loi du 28 juillet 1973, modifiée en 2007. Celle-ci stipule notamment que les policiers sont autorisés à s'en servir lorsqu'ils sont attaqués ou lorsque des personnes armées sont en fuite. «L’usage d’une arme ou d’un autre moyen de contrainte n’est justifié qu’en dernier recours, lorsqu’il s’agit du seul moyen permettant au policier de protéger sa vie ou celle d’une tierce personne», précise Catherine Weber, directrice adjointe du service communication.

Rappelons qu'en novembre 2022, un ex-policier a été condamné à cinq ans de prison, dont trois avec sursis pour avoir tiré sur un automobiliste en fuite à Bonnevoie lors d'un contrôle en avril 2019.