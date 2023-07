Quelques conseils pour bien dormir par temps chaud

Share this with email

L’été est bien installé, avec des températures qui ont d’ores et déjà conduit le gouvernement à présenter son plan canicule. Pour rappel, ce mois de juin qui s’achève est pour l'heure le deuxième plus chaud et sec depuis 1947 au Grand-Duché.

Aussi, beaucoup ont déjà pu ressentir les premiers effets consécutifs au mercure qui grimpe: des nuits compliquées… Et leurs conséquences directes lorsqu’il s’agit ensuite de vaquer à ses occupations en journée sans avoir eu son quota d’heures de repos.

Contacté par Virgule, le docteur Claude Back est catégorique: seule la discipline permet de maintenir un sommeil de qualité suffisante. Et pour cause, la raison pour laquelle nous avons du mal à dormir alors qu’il fait plus chaud est très simple, elle est d’ordre physiologique. Pour bien dormir, le corps doit se refroidir de 0,5 °C, et cela est plus compliqué lorsqu’il fait chaud et que les personnes n’y sont pas habituées.

Si les températures devaient être hautes sans discontinuer de mi-juillet jusqu’à fin août, cela deviendrait gênant pour beaucoup de monde. Claude Back neurologue

Cependant, l’inconfort que l’on peut ressentir lorsque les nuits sont chaudes varie évidemment d’une personne à une autre. «Certains ne sont pas dérangés par la chaleur, et arrivent à bien dormir même s’il fait plus de 18C° dans leur chambre, c’est une question de sensibilité», estime Claude Back. Même s’il concède bien volontiers «que si les températures devaient être hautes sans discontinuer de mi-juillet jusqu’à fin août, cela deviendrait gênant pour beaucoup de monde».

Aussi, pour s’assurer des nuits réparatrices en période estivale, il convient de veiller à maintenir certains rituels qui peuvent sembler aux antipodes de l’ambiance farniente souvent accolée à l’été.

Eviter les apéros trop arrosés

A commencer par éviter au maximum la consommation d’alcool, qui a un très mauvais impact sur le sommeil et ce «même s’il donne l’impression d’aider à s'endormir», d’autant plus lorsqu’il fait chaud.

«Il n’y a bien entendu pas de mal à consommer avec modération, mais ce qui semble modéré pour une personne ne le sera pas pour une autre.»

En bref, les apéros en famille et entre amis peuvent être autant de dangers pour votre repos du guerrier si vous avez tendance à vous laisser parfois entraîner par l’effet de groupe avec une bouteille de rosé posée sur la table. Modération donc!

Par ailleurs, que ce soit l’été ou toute autre saison, le Dr Back préconise d’éviter de boire thé et café passé midi. «Ce sont des excitants et ils peuvent de plus donner envie de boire plus après leur consommation. On est donc sur une sorte de cercle vicieux, car même si vous vous hydratez bien, ce qui est important lorsqu’il fait chaud, vous allez tout même vous relever plusieurs fois au cours de votre nuit pour évacuer, ce qui va perturber votre repos.»

Composer avec l’isolation de votre habitation

Enfin, au-delà de l’avis médical, ce que le neurologue observe, et ce qui fait la différence entre ceux qui dorment bien ou non en été, indépendamment de toute discipline, c’est la qualité de leur habitation.

«Une chambre bien isolée, avec la possibilité d’aérer pendant la nuit en ouvrant la fenêtre pour chasser toute humidité néfaste, fait une très grande différence. C’est très important d’avoir une légère brise pour dormir. Dans le cas d’une chambre où la fenêtre est fermée, où l’air ne se renouvelle pas, l’humidité s’installe et on transpire plus quand on dort, ce qui n’est pas bon du tout.»

Notre situation géographique et les étés qu’on connait ne justifient pas une installation systématique de la climatisation dans l’esprit collectif. Claude Back neurologue

L’option d’installer une climatisation est certes un atout considérable pour le confort en temps de grande chaleur, mais elle n’est pas très écologique et pas encore tout à fait dans nos mœurs non plus, selon Claude Back. «A Singapour ou au Japon par exemple, voire sur la côte est des Etats-Unis, où il fait très chaud et moite en été, la question ne se pose pas, la plupart des habitations ont la climatisation. Notre situation géographique et les étés qu’on connait ne justifient pas une installation systématique de la climatisation dans l’esprit collectif.»

Un luxe donc, tout comme le fait de faire construire une maison passive, autrement dit, une habitation conçue pour garder la chaleur en hiver, et au contraire l’empêcher d’entrer pendant la saison chaude. Cependant, la hausse des températures globales prophétisée par le Giec remettra certainement en cause certaines considérations actuelles sur la question.

Car le sommeil joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de l’organisme et en manquer peut conduire, sur le long terme, à être davantage sujet à plusieurs problèmes de santé tels que l'hypertension, l'obésité ou encore les troubles de la mémoire et la dépression...