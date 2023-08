Quelques idées de sorties pour ce week-end prolongé du 15 août

Le week-end, qui va s'étirer jusqu'au mardi 15 août, est marqué par plusieurs festivals musicaux au Luxembourg et en Grande Région.

Au Luxembourg et en Grande Région

Au Luxembourg

• Le e-Lake Festival a démarré vendredi et se poursuit ce samedi et ce dimanche, à partir de 15h, sur les bords du lac d'Echternach. Dédié aux musiques électroniques, il rassemble des DJ's de renommée mondiale. L'accès au festival est gratuit. Des parkings payants (10 euros) se trouvent à proximité, il est aussi possible de s'y rendre en transports publics ou grâce à un service de navettes (5 euros).

• Arts de la rue, littératures, concerts, performances: tel est le programme du Summerdream Festival qui se déroule ce samedi 12 août, à partir de 17h, à Steinfort. Un rendez-vous pour petits et grands, totalement gratuit.

• A vos marques, prêts, partez ! Ce dimanche 13 août, le quartier du Grund, dans la capitale, sera animé par «la course de côte des filles et garçons de café». Le départ sera donné à 16h, et des obstacles jalonneront le parcours, histoire de corser un peu l'épreuve.

• La Moselle luxembourgeoise et son terroir sont en fête ce mardi 15 août, avec notamment deux rendez-vous traditionnels. D'une part à Remich, avec la fête de Bacchus sur l'esplanade, où le vin sera évidemment la vedette du jour. D'autre part à Greiveldangen, avec le Léiffrwëschdag, dédiée à la moisson.

Ce mardi 15 août, à Remich, on célèbre Bacchus et le vin. © PHOTO: Shutterstock

En Belgique

• Le Donkey Rock Festival se déroule à Sélange, près de Messancy, ce week-end. Une quinzaine de groupes sont au programme. L'entrée est à 22 euros ce samedi et 10 euros dimanche.

• Festival musical toujours, mais dans un autre genre, avec le Gaume Jazz Festival à Tintigny et dans ses environs. Vingt-cinq concerts sont au programme, avec des artistes à la renommée mondiale. Les billets sont en vente ici.

• La 36e fête médiévale de Bouillon a lieu samedi et dimanche dans la cité wallonne. Des marchés médiévaux et des animations de rue sont proposées gratuitement en ville, et l'accès au campement médiéval est également libre. Celui au château-fort reste payant. Tous les détails sont disponibles ici.

En France

• Dans le cadre des concerts gratuits des Nuits de Longwy, les artistes Souad Massi et Kader Fahem se produisent ce samedi 12 août dans la cité des émaux. Rendez-vous à 21h à l'espace Nagold, à Longwy-bas.

• Il ne reste que ce week-end prolongé pour profiter de l'animation Metz Plage, sur les bords du plan d'eau. Certes, la baignade est interdite en raison de la qualité de l'eau, mais il est toujours possible de profiter des autres activités sportives et ludiques, ou de faire bronzette... si le ciel le veut bien.

• Voyage à l'époque gallo-romaine en Moselle-Est, avec la manifestation Vita Romana au parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, près de Sarreguemines. Au programme, on annonce «des spectacles équestres et de fauconnerie, des démonstrations de combat et de manoeuvres militaires, des visites théâtralisées, des animations musicales, une chasse au trésor» ou encore une grande parade nocturne ! L'entrée est payante, les billets sont disponibles ici.

En Allemagne

• Le mythique groupe Electric Light Orchestra (ELO), emmené par Phil Bates, se produira lors d'un concert en plein air ce lundi 14 août à Homburg, près de Sarrebruck. Les tickets, à partir de 31,30 euros, sont en vente ici.

• Toujours en Sarre, à Illingen, se tient le festival Burg Open Air à partir de ce lundi 14 août. Michael Patrick Kelly ouvre le bal, puis le groupe tribute de Rammstein, Völkerball, sera sur scène mardi soir. Alphaville et Guano Apes figurent également au programme des prochains jours. Tous les détails et la billetterie, c'est par ici.

• Le Cloef-Atrium d'Orscholz-Mettlach, à une quinzaine de kilomètres de Remich, propose un vide-grenier «antique» Sar-Lor-Lux ce mardi 15 août, de 10h à 17h.