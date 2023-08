Quels sont les projets pour améliorer la mobilité dans le Nord du Luxembourg?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Plusieurs projets de mobilité sont attendus dans la capitale ou encore dans le Sud du pays avec notamment l'arrivée d'une ligne de tram reliant Esch-sur-Alzette à Luxembourg-Ville à l'horizon 2030. Mais qu'en est-il du Nord du Grand-Duché? «D'ici 2035, une extension du réseau tram vers le Nord du pays n’est pas prévue», fait savoir le ministère de la Mobilité auprès de Virgule. En revanche, d'autres projets sont mentionnés par le ministère.

Lire aussi :

De nouveaux travaux vont perturber le quotidien des voyageurs de la ligne du Nord

Les projets ferroviaires dans le Nord

«L’achèvement des grands chantiers ferroviaires entre Ettelbruck et la gare centrale contribueront à un bon fonctionnement de la ligne CFL10 qui est en grande partie à voie unique au nord d’Ettelbruck», indique le cabinet de François Bausch (Déi Gréng). «C’est ainsi que les infrastructures de la gare de Mersch sont en cours de finition et seront inaugurées prochainement. Les travaux de renouvellement de la voie de la ligne du nord se poursuivent chaque année pendant les congés scolaires afin de garantir un haut niveau de qualité et de sécurité.» Pour rappel, des travaux sont d'ailleurs en cours sur cette ligne ferroviaire depuis le dimanche 20 août jusqu'au 10 septembre prochain.

Le budget de la réalisation du pôle d'échange multimodal de la gare d'Ettelbruck s'élève actuellement à 98 millions d’euros. Les travaux purement ferroviaires sont en cours, alors que les travaux pour le P+R en ouvrage et le nouveau bâtiment voyageurs sont à venir et vont durer jusqu’en 2032 pour la dernière partie du projet (bâtiment voyageurs).

Lire aussi :

Comment Ettelbruck va changer de visage

La reconstruction de la gare de Diekirch, ainsi que la création de l’arrêt ferroviaire lié au pôle d’échange d’Erpeldange font actuellement l'objet d'études. «Ces chantiers seront réalisés autour de 2030 avec 4 à 5 ans de travaux. Ces planifications vont tenir compte de la mise à double voie de la ligne d’Ettelbruck à Diekirch, ainsi que de son déplacement vers le Goldknapp», précise le ministère. Ces travaux permettront à terme de faire circuler «des trains transversaux Dudelange-Diekirch qui desserviront la gare centrale de Luxembourg et les gares périphériques de Pfaffenthal-Kirchberg et Howald.»

Le ministère étudie également la possibilité de reconstruire d'autres arrêts et gares comme par exemple à Clervaux, Schieren ou encore à Wiltz.

Lire aussi :

Les passages à niveau dans le viseur des CFL

Développement des P+R

Autres volets à noter: la construction de P+R et pôles d'échanges. Le Park and Ride à Erpeldange-sur-Sûre par exemple «servira de point de rabattement pour les trajets à destination de la Nordstad, la ville de Luxembourg et le sud du pays. Ce projet est à un stade très primaire et le nombre de places est dépendant des PAP (Plans d'Aménagement Particulier) avoisinants et du report de places vers ce parking ou pas.»

La construction d'un P+R couvert à la gare de Troisvierges est en cours et doit être achevée d'ici fin 2024. Son coût est estimé à 34 millions d'euros. 389 places de stationnement sont prévues.

Lire aussi :

François Bausch: «Il y a très peu de zones d'apaisement bien aménagées au Luxembourg»

Un projet similaire doit voir le jour à l'arrêt ferroviaire de Colmar-Berg. «Une extension provisoire a déjà été réalisée en revêtement non stabilisé pour environ 70 véhicules. Le projet d’extension définitif est prévu pour avoir au total avec l’existant 246 places au sol, mais ce chantier ne pourra commencer que quand l’Administration des ponts et chaussées aura finalisé un chantier sur le terrain devant être libéré pour cette extension», explique Vicky Jungbluth, du service communication. «Ce pré-chantier devrait être terminé pour fin 2023 et les CFL pourront alors commencer le chantier pour début 2024 et la durée du chantier sera d’environ 1 an.»

D'autres pistes pour améliorer le trafic

Pour assurer le trafic amené à croître sur la N15 et la N7, plusieurs projets sont prévus, dont la sécurisation de la N7. «L’Administration des ponts et chaussées pourra commencer avec les travaux sur le terrain en 2024 pour les lots de la première section», relève le ministère. La durée de ce projet de modernisation de la N7 sur un total de 24,8 kilomètres est de 7 ans.

Lire aussi :

Jour 10: A Clervaux, dans le verger de Dieu

La transversale de Clervaux sera également réaménagée. «Début septembre, un revêtement sera réalisé sur les deux ponts. Les travaux, entre autres les bassins de rétention, seront clôturés selon les prévisions pour fin de l’année 2023. La construction des routes sera probablement terminée début 2024. L’ouverture de la dernière section pour le trafic sera ouverte début 2024.»

Le projet du contournement de Hosingen lancé en juin dernier devrait également contribuer à améliorer la situation dans cette région. Le contournement doit permettre de désengorger le centre du village, traversé chaque jour par 17.000 véhicules, dont d'innombrables camions, et de rétablir la qualité de vie. À Hosingen, les travaux, dont le coût s'élève à 154,35 millions d'euros, devraient être terminés en 2029.