Qui a vu Tim Becker, 26 ans?

Le jeune homme n'a plus donné de nouvelle depuis vendredi dernier, le 11 août.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

La police grand-ducale lance un appel à témoins pour retrouver Tim Becker. L'homme, âgé de 26 ans, a été vu pour la dernière fois vendredi dernier, le 11 août. Il n'a pas donné de nouvelle depuis.

Lire aussi :

Victoria, 15 ans, reste introuvable, une autre ado de 12 ans saine et sauve

Il mesure un peu plus de 1,90 m, est corpulent et a les cheveux bruns. Vendredi, il portait un t-shirt aux motifs de camouflage, un pantalon de survêtement noir et des chaussures Nike noires.

Toute information sur la personne disparue ou sa localisation doit être transmise au commissariat de police de Troisvierges par téléphone, au (+352) 244871000, ou par e-mail : police.troisvierges@police.etat.lu.