Qui dirigera Luxembourg-Ville après les communales?

Elections communales

Vie politique: «La langue, c'est la grande problématique»

Chercheur au Centre d'étude et de formation interculturelles et sociales (Cefis), Sylvain Besch analyse le taux d'inscription assez faible des résidents étrangers aux prochaines élections communales. Et selon lui, ce n'est pas uniquement par manque d'envie...