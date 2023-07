Qui sont ces travailleurs frontaliers français, dont la population explose?

Les frontaliers résidents de l’Eurométropole appartiennent donc plus souvent à des catégories socioprofessionnelles supérieures et sont plus diplômés que les autres actifs de la métropole. © PHOTO: Shutterstock

Fin 2021, le Luxembourg comptait 212.343 travailleurs traversant la frontière tous les jours pour venir travailler sur le sol grand-ducal, sur un total de 458.210 emplois salariés. Soit une proportion de 46,34%, une quasi-égalité qui sera plus que probablement atteinte d'ici à quelques années. Il suffit de regarder les dernières données de l'emploi salarié pour s'en rendre compte. L'emploi salarié a connu une augmentation de 2,9% au premier trimestre 2023, par rapport au premier trimestre 2022.

Cette hausse est d'ailleurs plus particulièrement marquée chez les frontaliers que chez les résidents luxembourgeois. Et notamment chez les Français, avec une augmentation de 0,9% au cours de ce premier trimestre, et 4,6% en un an. On le sait, les travailleurs frontaliers français représentent bien évidemment la plus grande part des travailleurs frontaliers, suivis par les Allemands et puis enfin les Belges. Mais dans les faits, qui sont-ils?

+39% de frontaliers en 10 ans !

L'Agence d'urbanisme d'agglomérations de Moselle (Aguram), qui observe l'évolution du territoire et ses pratiques, s'est attelée à produire une analyse complète et détaillée, publiée cette semaine. Ainsi, on apprend d'entrée qu'entre 2012 et 2022, le nombre total de frontaliers français a augmenté de 39% pour atteindre aujourd'hui 117.150 actifs.

Ces derniers sont majoritairement répartis entre les départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. En effet, ce territoire concentre plus de 9 frontaliers résidant en France sur 10, soit 32 % de la population active, colossal ! Cette même donnée grimpe même jusqu'à 70% sur certains territoires comme la Communauté de communes de Cattenom ou du Pays Haut.

Où habitent les travailleurs frontaliers français ?

Toutefois, c’est désormais autour de la métropole messine, plus éloignée de la frontière, que le phénomène est le plus dynamique. Hébergeant la moitié des actifs de l’espace nord-lorrain, «le SCoTAM (qui couvre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle pour 224 communes et 415.630 habitants, NDLR) et l’Eurométropole de Metz (qui couvre Metz et les communes avoisinantes pour 230.000 habitants, NDLR) constituent potentiellement le plus important réservoir de main-d’œuvre française pour le Luxembourg», précise l'étude.

D'ailleurs, en 2022, près de 10.000 résidents de l’Eurométropole de Metz travaillaient au Luxembourg, soit 11% de sa population active. À la même date, 21.700 résidents du SCoTAM travaillaient au Luxembourg, soit 13% de sa population active.

Et ce phénomène d'augmentation démographique ne risque pas de se tarir de sitôt. On le sait, selon diverses études, le nombre total de frontaliers, qu'ils soient belges, français ou allemands, pourrait être compris entre 331.000 et 503.000 à l’horizon 2050. Une nouvelle population qu'il faudra loger. Mais où, sachant que la pression immobilière s'accentue au fil des semaines et que la crise du logement continue de s'intensifier au Grand-Duché? L'Aguram pense savoir que «seuls la métropole et le SCoTAM semblent à ce jour disposer d’un réservoir de population active susceptible de réellement contribuer à répondre à une telle demande».

Le travailleur frontalier typique est un jeune homme

On l'a compris, la situation est vouée à évoluer dans les prochaines années mais en l'état actuel des choses, qui sont ces personnes qui traversent quotidiennement la frontière franco-luxembourgeoise pour travailler au Grand-Duché? A première vue, le profil-type qui se dégage est celui d'un homme plutôt jeune. En effet, en France, les travailleurs frontaliers du Luxembourg sont aujourd’hui en moyenne plus jeunes que l’ensemble de la population active occupée de leur territoire de résidence. «À l’échelle de l’espace nord-lorrain, la moitié des frontaliers ont moins de 40 ans alors qu’ils ne sont que 45% dans l’ensemble des actifs», fait remarquer l'étude.

L'observatoire indique également que les plus de 50 ans représentent moins de 2 % des frontaliers dans la plupart des territoires. Ils sont davantage encore sous-représentés chez les femmes, et notamment dans la métropole: dans cette tranche d’âge, 15% de frontaliers sont des femmes pour 33% d’actifs femmes, soit 18 points d’écart. Un sacré décalage donc entre la population de travailleurs et de travailleuses frontaliers. Pour l'expliquer, le Liser avait notamment publié une étude en 2022 sur le sujet qui justifiait notamment cela par les contraintes des déplacements qui freinaient les éventuelles candidates, celles-ci préférant se consacrer davantage à leur vie familiale.

Des catégories socioprofessionnelles supérieures

Et quel travail effectue donc ce travailleur frontalier type? Là encore, des disparités existent. Les frontaliers résidents de l’Eurométropole de Metz sont en majorité cadres ou travaillent dans des professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires (59%). C'est bien simple, les cadres et professions intellectuelles supérieures frontaliers sont, proportionnellement, 2 fois plus nombreux à Metz et sa métropole que dans les autres territoires nord-lorrains. Les ouvriers et employés ne constituent quant à eux que 39% des frontaliers.

Dans le reste de l’espace nord-lorrain, les proportions sont inversées, le SCoTAM (hors métropole) présentant un profil similaire au reste de l’espace nord-lorrain: 39% de cadres et professions intermédiaires, et 59% d’ouvriers et employés.

Aussi, les frontaliers sont plus diplômés que la moyenne. Ainsi, dans l’espace nord-lorrain, 46% des frontaliers présentent un diplôme universitaire, contre 40% dans la population active. À l’échelle de l’Eurométropole de Metz, ils sont même plus de 2/3 parmi les frontaliers (67%), et davantage encore chez les moins de 40 ans (76% pour les 20-29 ans et 71% pour les 30-39 ans).

Ce qu'il faut donc retenir, c'est que les frontaliers résidents de l’Eurométropole appartiennent donc plus souvent à des catégories socioprofessionnelles supérieures et sont plus diplômés que les autres actifs de la métropole.

Le salaire, pas la première motivation

Bon, ce ne sera un scoop pour personne mais la rémunération luxembourgeoise, bien plus avantageuse qu'en France, fait forcément partie des critères de choix pour se décider à travailler au Grand-Duché. Néanmoins, ce n'est pas la première motivation des frontaliers français. En effet, sur la plus haute marche du podium, on retrouve les opportunités d’emploi proposées au Luxembourg. Viennent ensuite les salaires plus intéressants. La dimension internationale et multiculturelle, les conditions de travail ainsi que les avantages sociaux figurent également parmi leurs critères de choix.

Mais bien évidemment, la vie de travailleur frontalier s'accompagne également de sacrifices non négligeables. En premier lieu, on pense forcément aux temps de trajet et aux problèmes de mobilité qui ont tendance à user les actifs au bout d'un certain temps. Cela dit, l'Observatoire indique que 80% des frontaliers résidents de la métropole ont plus de 3 ans d’ancienneté au Luxembourg, et 40% plus de 10 ans. De quoi remettre en cause les idées reçues?

Un frontalier sur 6 envisage de revenir travailler en France

Pas si vite. Selon l'étude, 1 répondant sur 6 envisagerait de revenir travailler en France dans les deux ans, essentiellement en raison de difficultés liées aux transports ou pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Ce phénomène est confirmé par l’Insee: «la progression régulière de l’emploi frontalier au Luxembourg en provenance de Moselle et de Meurthe-et-Moselle s’accompagne d’un fort renouvellement des individus, de 20% par an en moyenne».