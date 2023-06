Qui sont les nouveaux visages du conseil communal de la Ville de Luxembourg?

Pas de changement à la tête de la Ville de Luxembourg. Lydie Polfer, 70 ans, s'est de nouveau imposée lors des élections communales du dimanche 11 juin. La bourgmestre sortante est arrivée en tête lors de ce scrutin avec 15.212 voix. L'inoxydable Lydie Polfer reste ainsi indétrônable aux manettes de la capitale (1982-1999 et 2013-2023). Si les têtes de liste Serge Wilmes (CSV), François Benoy (déi gréng) ou encore Gabriel Boisante (LSAP) ont aussi été réélus au conseil communal, plusieurs nouveaux visages y feront leur entrée dans la nouvelle mandature.

Une ex-ministre et une bouchère pour le DP

Parmi les nouveaux entrants figure Corinne Cahen, l'ancienne ministre de la Famille, de l'Intégration et de la Grande Région. Elle a remis sa lettre de démission au Premier ministre Xavier Bettel (DP) au lendemain du scrutin lors duquel elle a obtenu 11.328 voix (troisième sur la liste du DP). Le désormais ex-député et échevin de Dippach Max Hahn, assermenté devant le Grand-Duc jeudi 15 juin, lui succède au gouvernement.

Anne Kaiffer, qui a également candidaté pour la première fois cette année, a aussi décroché un siège au conseil communal. La maître bouchère, propriétaire de la boucherie portant son nom dans la Grand-Rue, est arrivée cinquième sur la liste du DP avec 10.153 suffrages. Pascale Arend ép. Krombach, une enseignante de 49 ans, siègera aussi au conseil communal après avoir recueilli 9.148 voix. Elle l'intégrera pour la première fois, alors qu'elle était déjà candidate aux élections communales en 2011. L'historien Robert L. Philippart, 62 ans, défendra également les idées du DP au Knuedler. Il s'est hissé à la huitième place avec 9.298 voix, juste devant Pascale Arend (9.148).

Des nouveaux profils au CSV et déi gréng

Du côté du CSV, c'est l'ophtalmologue Emilie Costantini qui est parvenue à se démarquer. Elle est arrivée à la septième place sur la liste des chrétiens-sociaux avec 6.167 voix. Elle se classe ainsi juste devant l'entrepreneure française Angélique Bartolini qui a failli être élue.

Chez les Verts, l'ingénieur en transition énergétique Nicolas Back s'est présenté pour la première fois devant les électeurs. Avec 6.673 voix, il arrive ainsi en troisième position derrière les têtes de liste François Benoy (9.459) et Claudie Reyland (8.406).

Les nouveaux visages de la gauche

Le LSAP a comme en 2017 décroché trois sièges au conseil communal. Gabriel Boisante qui avait succédé en 2020 à Marc Angel, parti au Parlement européen, a été réélu avec 5.990 voix. Cathy Fayot (4e sur la liste) et Tom Krieps (5e) ont tous les deux dû céder leur place à de nouvelles élues n'ayant pas obtenu suffisamment de votes. Tous les deux étaient conseillers de la commune depuis 2011. «Comment je vais? Pas bien, c'est un coup dur. En fait, j'avais encore beaucoup de projets pour les années à venir», avait déclaré Tom Krieps au Luxemburger Wort au lendemain du scrutin au conseil communal. Il y a notamment reçu une accolade de la part de la bourgmestre Lydie Polfer (DP).

La conseillère du LSAP Cathy Fayot, la soeur du ministre de l'Economie Franz Fayot, s'est également montrée surprise de ne pas avoir été réélue: «C'est ça la démocratie.» Outre Gabriel Boisante, les nouveaux venus Maxime Miltgen et Antonia Afonso Bagine ont été élus. La première, co-tête de liste du LSAP Stad, s'est imposée à la deuxième place avec 4.838 suffrages. La seconde est déléguée du LCGB au comité nettoyage de bâtiments et a été élu à la troisième place des socialistes avec 3.568 voix. Originaire de Guinée-Bissau, elle est la seule étrangère à avoir été élue à Luxembourg-Ville. «J'ai été très surprise par le résultat et je ne m'y attendais pas du tout», a-t-elle confié à nos confrères de Contacto.

Zoom sur les petits partis

L'autre parti de gauche, déi lénk, passe désormais de deux à un siège à l'hôtel de ville de la place Guillaume II. Celui-ci sera occupé par la députée Nathalie Oberweis (3.361 voix). Elle a déjà fait savoir qu'elle ne sera pas candidate pour les prochaines élections législatives au mois d'octobre. À mi-mandat, elle cédera son siège à David Wagner, arrivé deuxième sur la liste avec 3.225 voix.

L'ADR a atteint son objectif lors des élections communales, à savoir récupérer le siège perdu après la démission de Roy Reding en décembre dernier. C'est Tom Weidig, vice-président de l'ADR, qui défendra les idées de son parti dans la capitale. Il a été élu avec 2.521 voix. «Avec cette démission, nous partions de loin dans cette campagne», a confié Tom Weidig à Virgule. Parmi ses priorités qu'il souhaite défendre figurent les thèmes de la sécurité, d'avoir une croissance démographique modérée ou encore de faire en sorte que les personnes nées ou qui ont vécu dans la capitale puissent accéder à un logement abordable.

Le parti Pirates fait, quant à lui, pour la première fois son entrée au conseil communal de la Ville de Luxembourg. Il y sera représenté par Pascal Clement, père du député Sven Clement. «On aurait aimé avoir un siège en plus, mais j'ai été surpris par mon score», a déclaré cet employé bancaire à la retraite (également magicien et mentaliste dans les années 90). Ce dernier a obtenu 3.370 suffrages. Il souhaite défendre l'ADN des Pirates dans la capitale.

«La participation citoyenne, la transparence et tout ce qui concerne le social, c'est ce que je préfère personnellement. C'est-à-dire de se faire le porte-parole des plus démunis, qu'ils soient sans-abris, réfugiés ou aussi luxembourgeois. On parle notamment des travailleurs pauvres qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois même s'ils travaillent.»

Pascal Clément plaide également pour la mise en place de coordinateurs de quartiers dans les différents secteurs de la capitale.

Des négociations encore en cours

La coalition DP-CSV reste aux manettes de la Ville de Luxembourg pour les six prochaines années. Des négociations ont lieu encore cette semaine jusqu'au mercredi 21 juin pour s'accorder sur le nombre d'échevins et la répartition des postes selon nos confrères du Luxemburger Wort.

Selon la loi, la capitale peut avoir six échevins. Une chose est sûre, le duo composé de Lydie Polfer en tant que bourgmestre et de Serge Wilmes comme premier échevin ne devrait pas changer.