Ramener des animaux ou des plantes de ses vacances, une mauvaise idée

L’Administration des services techniques de l’agriculture (Asta) et l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (Alva) renouvellent leurs recommandations en cette période estivale.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Vous souhaitez ramener, dans vos bagages, un «souvenir» de vos vacances? Évitez plantes, graines, racines, fruits ou légumes, voire les animaux! Le conseil - sinon la forte recommandation - vient de l’Administration des services techniques de l’agriculture (Asta) et l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (Alva).

Lire aussi :

Les résidents luxembourgeois pourront cultiver du cannabis à partir du 21 juillet

En cette période de congés et de voyages à l'étranger pour profiter des vacances, l'Asta rappelle ainsi, ce lundi 7 août, qu'il ne faut «ramener aucun type de végétal de pays tiers à l’Union européenne afin d’éviter l’introduction et la propagation de ravageurs et de maladies phytosanitaires». Ces végétaux peuvent en effet être porteurs d'organismes nuisibles qui «peuvent se disséminer dans nos jardins et dans nos champs, et provoquer des pertes économiques pour le secteur agricole ainsi que des dégâts environnementaux dévastateurs».

Des nuisibles font déjà des dégâts en Italie

L'Asta donne l'exemple de fruits exotiques infestés par la mouche orientale des fruits (Bactrocera dorsalis) qui peut causer de gros dégâts dans les vergers. C'est déjà le cas en Italie. Toujours dans la péninsule, dans la région des Pouilles précisément, «la bactérie Xylella fastidiosa, introduite par des plantes infestées, a causé le dépérissement de millions d’oliviers».

Les végétaux qui ne sont pas accompagnés d'un certificat phytosanitaire du pays d'origine, attestant de l'absence de nuisibles, peuvent être confisqués par les agents douaniers, souligne l'Asta, qui rappelle également qu'une campagne de sensibilisation est menée au niveau européen sur le sujet.

Avec les animaux, le risque d'importer la rage

Concernant les animaux, l'Alva insistait déjà, la semaine dernière, sur la nécessité, pour les voyageurs, de «ne pas ramener des animaux dont le statut sanitaire est inconnu, ou pour lequel les documents d’importation ne sont pas en règle, afin de ne pas compromettre la santé des citoyens et des animaux au Grand-Duché de Luxembourg». Le principal risque étant l'introduction de la maladie de la rage dans le pays, celle-ci ayant disparu du paysage national depuis plus de 20 ans. «À l’heure actuelle, la rage est présente dans plus de 150 pays parmi lesquels des pays dans lesquels les résidents luxembourgeois se déplacent, comme la Turquie, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et l’Ukraine», explique l'Alva.

Et au-delà du risque d'importation de cette maladie, l'Alva rappelle que l'accueil d'un animal dans un foyer «doit être une décision bien réfléchie. (...) Les achats spontanés et les adoptions par pitié ne sont pas une base idéale pour garantir le bien-être animal.»