Recharger son véhicule électrique à domicile, combien ça coûte?

Le réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques se développe à une vitesse folle au Luxembourg. En ce qui concerne les stations publiques, on rappelle qu'en 2022, plus de 700 bornes, dont plusieurs ultrarapides, étaient d'ores et déjà mises à disposition des usagers à travers tout le pays et ce maillage continue de s'étendre au fil des semaines. Pas plus tard que ce vendredi 1er septembre, les premières bornes de recharge ultrarapides «SuperChargy» du canton de Clervaux seront inaugurées à Hosingen.

Mais les bornes privées, réservées à la recharge à domicile, ne sont pas en reste pour autant. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder à l'énorme succès des primes luxembourgeoises pour l'installation de bornes de recharge électriques. Depuis leur introduction en 2020, plus de 3.500 aides ont déjà été allouées dans le cadre du régime, contribuant ainsi à la décarbonation du secteur des transports. Celles-ci ont d'ailleurs été prolongées jusqu'au 31 décembre 2024.

Mais dans les faits, combien cela coûte de recharger son véhicule électrique au Luxembourg? Si les prix de l’électricité ont considérablement baissé depuis le fameux pic de l'hiver dernier, les tarifs de l'électricité restent toujours supérieurs à ceux pratiqués avant la crise inflationniste.

Plus cher dans les pays riches

L'organisme de comparateur de prix irlandais Switcher a analysé les coûts de la recharge d'un véhicule électrique en Europe. Force est de constater que de grosses disparités existent entre les différents États. Globalement, les pays européens les plus riches, où le taux d'adoption des véhicules électriques est le plus élevé, sont ceux où l'utilisation d'un véhicule électrique est la plus coûteuse.

Néanmoins, le Luxembourg se démarque particulièrement par rapport à ses voisins européens. Avec un coût moyen estimé de 0,204€ par kWh, 12,58 euros par recharge privée et 3,66 euros pour 100 kilomètres d'autonomie, le Grand-Duché est l'un des pays les plus rentables de l'Europe de l'Ouest, juste derrière les Pays-Bas ou encore l'Islande. Notons toutefois que ce tarif peut doubler, voire tripler, en cas d'utilisation d'une borne publique Chargy ou SuperChargy.

Le Luxembourg fait mieux que dans ses pays voisins

Le Luxembourg se démarque encore plus lorsqu'on compare les prix pratiqués dans ses pays voisins. En France, le coût moyen estimé d'un trajet de 100 kilomètres reviendrait à 3,95 euros, un poil plus cher qu'au Grand-Duché donc, mais toujours moins que la moyenne européenne (4,02 euros/100km). En Allemagne, ce même tarif grimpe à 6,02 euros. La Belgique est quant à elle l'un des plus mauvais élèves européens en la matière avec un coût moyen estimé de 8,05 euros pour 100 kilomètres. Seul le Danemark fait pire (10,53 euros/100km).

Pour Switcher, de nombreux facteurs influencent le prix de l'électricité: la situation géopolitique, l'offre en matière d'énergies ou encore l'utilisation des énergies renouvelables, les taxes, les prélèvements et les subventions.

En Europe, les endroits les moins chers pour faire rouler un véhicule électrique se trouvent logiquement en Europe centrale et en Europe du Sud-Est, où la possession de véhicules électriques est moins répandue. «Dans ces pays, les ventes et la part de marché des véhicules électriques sont généralement plus faibles en raison du coût prohibitif de nombreux véhicules électriques et hybrides», note Switcher.

Tout le contraire du Luxembourg où le gouvernement incite plus que jamais la population, à l'aide d'incitants financiers, à prendre le virage de l'électromobilité. Et cela semble porter ses fruits. De janvier à fin mai, 6.891 voitures ont été immatriculées auprès de sociétés de leasing, dont 2.370 électriques et 923 hybrides rechargeables. Au regard des récentes augmentations du prix des carburants, l'idée était judicieuse.