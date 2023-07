Rénover sa maison pour la rendre plus verte: ce qu'il faut savoir

Share this with email

La question du logement est brulante et polarisante au Luxembourg. Dernièrement, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) affirmait d'ailleurs qu'il fallait que les résidents luxembourgeois se convainquent d'une chose: que tout le monde ne pourrait pas être propriétaire.

Dans le même temps, il s'agit, avec la hausse de la population résultant de l'attractivité du pays, de construire «plus, plus vite et plus haut»… Et surtout, plus vert. Pour accompagner les résidents déjà propriétaires mais aussi ceux qui pensent à constuire dans cette démarche écologique, la Klima-Agence est en place depuis quinze ans déjà.

Contactés par Virgule, son directeur, Fenn Faber, et Sarah Juchems, responsable du département «Conseil et implémentation opérationnelle» expliquent d'ailleurs qu'au départ de l'aventure, seules les personnes déjà sensible aux questions du climat et de la transition énergétique les consultaient, afin d'être «confirmés dans leurs démarches».

Dans tous les cas, on peut aussi penser à l'installation de panneaux photovoltaïques, indépendamment du standard d'isolation. Sarah Juchems Klima-Agence

Depuis, et surtout depuis le début de la guerre en Ukraine et du boom de la crise énergétique qui l'a accompagné, ce sont de plus en plus en personnes qui commencent à considérer la nécessité de rénover leur maison pour la rendre plus neutre.

Par définition, une maison neutre consomme à l'année autant d'énergie qu'elle n'en génère. Autrement dit, elle est suffisamment bien isolée pour permettre des économies d'énergie sur votre facture en hiver, et vous aider à ne pas mourir de chaud en été. Elle permet même de produire de l’énergie durable, notamment grâce aux panneaux solaires.

Identifier les priorités les plus importantes

Sarah Juchems l'assure, dans la cadre d'une rénovation, ce qui est important, «c'est de commencer par l'enveloppe thermique du bâtiment, c'est-à-dire, l'isolation, la toiture, le grenier, la façade, le remplacement des fenêtres, l'isolation des sols ou du plafond de la cave». Autrement dit, il faut se concentrer sur toutes les parois autour des pièces qui sont chauffées.

Ces travaux demandent un certain investissement financier qui dépend du budget de chacun, ainsi, il est primordial de se focaliser «sur l'isolation des fenêtres pour réduire sa consommation d'énergie au niveau du chauffage».

Plus vous faites le choix du durable, plus votre prime Klimabonus sera élevée. Sarah Juchems Klima-Agence

«On peut ensuite penser à changer la chaudière, pour qu'elle soit bien adaptée à la maison dans laquelle on vit, car il y a maintenant plusieurs offres selon le type d'habitation. Tout dépend bien entendu de la situation de départ de la maison et dans tous les cas, on peut aussi penser à l'installation de panneaux photovoltaïques, indépendamment du standard d'isolation.»

Tout autant de paramètres à considérer et qui peuvent laisser confus, raison pour laquelle la Klima-Agence est là, afin d'aider les résidents propriétaires à titre gracieux. Au-delà des questions par téléphone, les agents peuvent d'ailleurs faire des visites sur site, pour faire l'état des lieux de départ avec les propriétaires et identifier les priorités les plus importantes pour des travaux de rénovations. «Nous les informons sur et le Klimabonus offert par le gouvernement, mais aussi les aides communales possibles selon leur localité de résidence, sans oublier celles offertes par les fournisseurs d'énergie.»

Le site de l'agence propose également un simulateur des aides mises en place pour permettre aux personnes réaliser de manière autonome des estimations sur toutes les aides possibles selon le type de travaux envisagés et les matériaux choisis par rapport à la surface de l'habitation.

Penser économie sur les factures mais pas seulement

«Plus vous faites le choix du durable, plus votre prime Klimabonus sera élevée. Pour du non durable, vous aurez par exemple droit à 25 euros par mètre carré. Avec du durable au contraire, vous serez sur 70 euros par mètre carré, ce n'est pas négligeable, même si refaire son toit dans une logique verte reste bien sûr onéreux.»

Investir pour refaire son toit peut en effet coûter jusqu'à plus de 100.000 euros, ce qui n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. «C'est plus difficile de se projeter sur ce genre d'investissement que sur des panneaux solaires, qui peuvent coûter entre 16.000 et 20.000 euros et qui permettent à terme une certaine indépendance par rapport aux fournisseurs d'énergie.»

Nous entrerons de plus en plus dans une logique de prosumer, (contraction de producer et consumer), car le propriétaire d'une maison neutre fera partie intégrante du circuit de production de l'énergie. Fenn Faber Directeur de la Klima-Agence

Cependant, Sarah Juchems l'affirme, les conseils que l'agence fournit aux résidents pour leurs projets de travaux ne concernent «pas seulement l'avantage consommation, mais aussi le confort que cela permet, car avec cela on augmente son confort acoustique, mais aussi la qualité d'air et la qualité de vie dans son intérieur et cela, les gens n'y pensent pas toujours».

La maison de demain est donc finalement déjà là, mais va tendre à s'améliorer selon Fenn Faber. «Nous entrerons de plus en plus dans une logique de prosumer, (contraction de producer et consumer), car le propriétaire d'une maison neutre fera partie intégrante du circuit de production de l'énergie, et à l'avenir, ce sont des quartiers entiers qui seront justement pensés pour être neutres en matière de construction, pour faire face au changement climatique. La maison sera d'ailleurs certainement plus smart grâce aux applications et aux objets connectés qui se développent de plus en plus!»

Pour rappel, le Luxembourg est le premier pays de l'Union européenne ayant introduit des standards pour tendre vers la neutralité carbone dans la nouvelle construction. «Il y a maintenant des critères à remplir obligatoirement lorsque l'on veut construire au Grand-Duché. Tout ce qui est nouvellement établit est donc sur un niveau énergétique vert très élevé, dans une logique d'optimisation de la production d'énergie, qui permet notamment l'essor de l'électromobilité.»