RGTR: Des aménagements horaires et une nouvelle ligne pour les frontaliers français

Le Régime général des transports routiers opère quelques changements sur ses lignes à compter du 16 juillet. Et certains d’entre eux concernent directement les usagers résidant en France.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

En mai dernier, l'offre de mobilité s'était un peu plus développée pour les travailleurs frontaliers mosellans et meurthe-et-mosellans, avec l’ajout de nouvelles lignes sur le réseau RGTR.

Lire aussi :Trois nouvelles liaisons en bus vers Luxembourg pour les frontaliers français

Cet été, quelques changements sont à l’ordre du jour et une nouvelle ligne entre en fonction à partir du lundi 17 juillet.

Au départ de Thionville

La ligne 551 à destination de Belval fait son apparition, avec la première course programmée à 5h10 au départ de Thionville. Le trajet sera de 40 minutes (du moins sur le papier), avec 13 arrêts au total. Côté français, le bus passera donc par Elange après ses deux arrêts à Thionville et point notable, il s’arrêtera à Foetz avant de poursuivre jusqu’à Esch-sur-Alzette, en commençant par l’arrêt Clinique Ste Marie.

Les navetteurs qui souhaiteraient s’arrêter au niveau du Tramschapp d’Esch pour rejoindre d’autres lignes en auront l’opportunité, avant les deux derniers arrêts restant avant le terminus Porte de France à Belval.

602 Luxembourg Gare – Briey

Pas de changements majeurs sur la ligne 602, si ce n’est la suppression pure et simple de la course 3610 dont le départ est à 7h15.

Lire aussi :Les travaux du P+R de Longwy pour 640 navetteurs débuteront en septembre

603 Luxembourg Gare – Esch/Alzette – Piennes

Sur la ligne 603, la course 4140 de 8h40 sera supprimée et deux courses seront ajoutées en soirée au départ de la gare routière de Luxembourg-ville, la 8440 de 20h40 et la 9160 de 22h40.

604 Luxembourg Centre – Esch/Alzette – Villerupt

Enfin, l’arrêt Cantebonne de la ligne 604 situé place Joliot Curie sera renommé Cantebonne Libération et les usagers auront interdiction de descendre à l’arrêt Barbusse de Villerupt.