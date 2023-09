Robert Schuman s'est éteint il y a 60 ans

Share this with email

«La nouvelle nous est parvenue, grave, solennelle, saisissante: Robert Schuman n’est plus de cette terre.» C'est ainsi que le Luxemburger Wort annonce le décès de l'homme d'Etat français dans sa maison de Scy-Chazelles, en Moselle, dans son édition du 5 septembre 1963.

«Le communiqué, certes, n’était pas inattendu, mais il nous frappe, dans notre coeur et dans notre esprit. C’est à peine qu’il nous attriste: le moment de tristesse, nous l’avons vécu quand nous apprenions que l’état de sa santé avait forcé Schuman à se retirer de la scène de la grande histoire, abandonnant son oeuvre, immense et inachevée, au zèle éclairé et à la volonté inspirée de ses continuateurs.»

La une du Luxemburger Wort le jeudi 5 septembre 1963. © PHOTO: D.R

«Un homme que nous admirions»

Dans cet article intitulé, A la mémoire de Robert Schuman, l'auteur se montre très élogieux envers l'homme politique décédé: «Il nous est permis de constater, avec une douloureuse satisfaction, que lui-même a fait ce qui dépendait de lui, dans le don de toute sa personne, dans la mesure des facultés, physiques, intellectuelles, morales que le Créateur lui avait accordées, et avec un succès que nous apprécions hautement, nous tous, que nous soyons enthousiastes ou sceptiques de notre nature. C’est donc un homme qui s’en va, un homme selon la conception de Napoléon ler, un homme que nous admirions, que nous vénérions, que nous aimions d'affection.»

Ne l’oublions pas, Schuman nous appartenait avant d’être à n’importe quel autre pays Hommage à Robert Schuman dans le Luxemburger Wort

Si Robert Schuman est connu pour être, aux côtés de Jean Monnet, un des fondateurs de l'Europe, et pour avoir figurer au «premier plan dans l’histoire de la France et des relations franco-allemandes», l'auteur ne manque pas de rappeler qu'«il est des nôtres aussi, il est Luxembourgeois». «Car, ne l’oublions pas, Schuman nous appartenait avant d’être à n’importe quel autre pays. Il est né à Luxembourg-Clausen, où sa maison natale existe toujours, le 29 juin 1886, comme fils d’un Lorrain émigré après 1871. Il a été formé avec nous et comme nous.»

La maison natale de Robert Schuman à Clausen. © PHOTO: Guy Jallay

«C’est chez nous qu’il a fréquenté l’école primaire, qu’il a fait ses études secondaires. C’est chez nous et comme nous qu’il a appris à lire, à écrire et à parler le français. Nous l’avons connu à l’Athénée, le plus jeune, mais le premier de la classe la plus forte qu’on eût vue jusque-là, à une époque où l’Athénée, fréquenté par une élite, comptait quatre cents élèves.»

Pour rappel, Robert Schuman a exercé plusieurs mandats politiques au cours de sa vie. Il a notamment été député de la Moselle (1919-1942, 1945-1962), ministre des Affaires étrangères en France (1948-1952) ou encore Président de l'Assemblée parlementaire européenne (1958-1960). Le 9 mai 1950, il fait sa célèbre déclaration pour fonder l'Europe. «L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, elle se fera dans des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait.»

L'un des «princes» de l'Europe

Rappelons que le 9 mai est depuis devenu la «Journée de l'Europe», jour férié au Luxembourg depuis 2019. En mai 1958, Robert Schuman reçoit, à Aix-la-Chapelle, le Prix International Charlemagne. Il s'agit de «la récompense la plus ancienne et la plus célèbre rendant hommage à l’engagement en faveur de l’unification européenne».

Dans son édition du vendredi 6 septembre 1963, le Luxemburger Wort consacre un article aux différents commentaires parus dans la presse étrangère à propos de la mort de Robert Schuman. Le journal belge Le Soir écrivait ainsi: «Idéaliste, mais réaliste et clairvoyant, conscient des impératifs de l'avenir, Robert Schuman a été un précurseur de l'idée d'unité européenne. Son grand âge lui avait valu le surnom quelque peu attendri de "grand-père de l'Europe".»

Dans les colonnes du quotidien français Le Monde, un hommage élogieux lui a également été rendu: «C'était l'un des "princes" de l'Europe qui disparaît. Le prix Charlemagne décerné par la ville d'Aix-la-Chapelle et qui fut l'une des dernières récompenses qu'il reçut, symbolise bien le destin hors série de ce "Luxembourgeois de naissance, germanique d'éducation, romain de toujours et français de coeur".»