Roy Reding quitte l'ADR

La photo de profil qui orne la page Facebook de Roy Reding, par laquelle celui-ci a annoncé sa démission de l'Alternativ Demokratesch Reformpartei (ADR) sur la plate-forme sociale, est souriante.

Le député explique que malgré plus de dix ans de mandat de député à la Chambre, il n'a pas été désigné par son parti comme candidat sur la liste du centre. Cela ne s'était jamais produit auparavant, selon Roy Reding, qui considère ce processus comme un «retrait de confiance flagrant».

Une autre raison de tourner le dos au parti conservateur de droite est le «discours populiste» qui a marqué de plus en plus l'ADR ces derniers temps. Cela n'est pas compatible avec ses propres «idées fondamentalement libérales». «Depuis des mois, un conflit couve dans le district du centre», explique Roy Reding. Mais ni la tête de liste du centre, avec le duo de tête Tom Weidig et Alex Penning, ni le président du parti ADR, Fred Keup, n'auraient abordé ce conflit et cherché ensemble des solutions. Il n'est pas le seul à avoir décidé de quitter le parti à cause du style de direction à la tête du parti, souligne l'homme politique, qui fait référence à deux autres membres du parti qui ne sont plus présents au centre.

Reding remercie ses collègues de parti pour le soutien qu'ils lui ont apporté, par exemple lorsqu'il a décidé de ne pas se faire vacciner contre le covid-19 ou lorsqu'il a été condamné au pénal en première instance. En deuxième instance, le député et juriste a été acquitté. Roy Reding n'a pas indiqué sur Facebook s'il avait trouvé une nouvelle patrie politique. «Je laisse les journalistes spéculer», a-t-il déclaré au Wort en plaisantant. Quoi qu'il en soit, il s'intéresse toujours à la politique. «J'aimerais bien retourner à la Chambre», a-t-il confié. L'homme politique n'a pas voulu confirmer ou infirmer s'il menait des discussions avec d'autres partis.

