Roy Reding se présente aux élections législatives avec son nouveau mouvement

Roy Reding a mis fin au suspense ce week-end. Celui qui a quitté l'ADR pour lancer son propre mouvement «Liberté» sera bien candidat aux prochaines élections législatives du 8 octobre. L'ex-député de l'ADR l'a annoncé ce weekend sur les réseaux sociaux.

Roy Reding a fait savoir que sa liste dans la circonscription du Nord était déjà complète. Reste à savoir si «Liberté» parviendra à trouver suffisamment de candidats dans les circonscriptions du Sud, du Centre, de l'Est et de l'Ouest, car les autres listes du mouvement ne sont pas encore complètes selon l'homme politique.

L'avocat a souligné dans son post Facebook que «Liberté» n'était pas un parti, mais «un mouvement du peuple pour le peuple». Selon RTL, Roy Reding souhaite se présenter au Centre et conserver son poste de député. Pour rappel, il avait expliqué avoir quitté l'ADR parce qu'il n'avait pas été choisi sur la liste du Centre de son ancien parti. Autre argumentation avancée par Roy Reding, l'ADR tiendrait un «discours de plus en plus populiste»

Roy Reding souhaite conserver son poste

Roy Reding a été élu à la Chambre pour la première fois en 2013 et il a été une figure controversée au cours de son mandat parlementaire. Lors de la pandémie de covid-19, il a notamment communiqué les coordonnées d'un journaliste à un groupe en ligne d'anti-vaccination autoproclamés. Roy Reding avait lui-même fait savoir qu'il refusait de se faire vacciner sur RTL Télévision en juillet 2021.

Il y a cinq ans, il a également été élu au conseil communal de la Ville de Luxembourg, fonction qu'il a décidé de quitter en décembre dernier. Suite aux élections communales du 11 juin dernier, c'est désormais Tom Weidig qui représente l'ADR au conseil communal de la capitale.