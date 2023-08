Schueberfouer: comment les attractions sont-elles contrôlées?

Share this with email

Voici dix jours, le 13 août dernier, sept personnes étaient expulsées et blessées (certaines grièvement) lors de la ducasse de La Hestre, non loin de Charleroi (Belgique), la barrière d’un manège sur lequel les victimes avaient pris place s'étant ouverte. Une semaine plus tôt, au Cap d'Agde dans le sud de la France, c'est un garçon de 17 ans qui était décédé dans des circonstances plus ou moins similaires. Forcément, on a connu meilleure campagne publicitaire pour une 681e édition qui s'ouvre ce mercredi en début de soirée…

Le dernier accident mortel date de 2000

Une Schueberfouer qui n'a pas connu d’accident mortel depuis l'an 2000. Le 31 août de cette année-là, un résident d'origine finlandaise avait chuté d’un «Grand Huit» d’une hauteur de cinq mètres. Lors du procès qui avait suivi, la victime avait été reconnue comme étant «la seule en tort», s’étant, selon des témoins venus à la barre, mise debout dans le manège. Un comportement qui pouvait sans doute - au moins en partie - s’expliquer par un taux d’alcool dans le sang assez conséquent (2,6 grammes par litre de sang).

«A l’époque, les manèges étaient conçus sans ceinture et la sécurité des visiteurs était assurée tant qu’on restait tranquillement assis au fond de son siège. Aujourd’hui, tout a bien évolué. Ainsi, par exemple, le système de sécurité empêche tout démarrage de l’attraction tant que toutes les ceintures ne sont pas verrouillées» explique Serge Simon, directeur technique chez Luxcontrol, l’institut indépendant en charge du contrôle sécurité des attractions sur la «Fouer» depuis 1996.

Le contrôle sécurité dure trois semaines et demie

Pour cette édition 2023, ce contrôle sécurité a débuté … le 30 juillet dernier. Et il se terminera officiellement ce mercredi 23 août lorsque la bourgmestre Lydie Polfer coupera le ruban d’inauguration sur le coup de 17h. Soit trois semaines et demie de boulot donc.

«Fin juillet, nous n’étions présents qu’à deux mais, ces dix derniers jours, nos effectifs sont montés à huit contrôleurs présents» glisse un Serge Simon qui inspecte la «Fouer» depuis 2001. «Nous sommes là pour réceptionner les manèges et autres attractions. Et vérifier qu’ils respectent bien le cahier des charges fixé au niveau du règlement communal relatif à ce genre de manifestations.»

On ne peut pas vérifier chaque boulon ou ouvrir tous les boîtiers afin de jeter un œil au moindre circuit électrique. Serge Simon Directeur technique chez Luxcontrol

Fin juillet, ce sont d’abord les restaurants éphémères qui ont débarqué dans la capitale.

«On assiste à leur montage, histoire de vérifier les structures qui disparaîtront des yeux lorsqu’elles seront recouvertes par les différents décors» détaille Serge Simon. Le Glacis étant une place en pente, il contrôle aussi le matériel utilisé pour contrebalancer cette inclinaison. Ce qui n’a l’air de rien mais permet d’éviter quelques accidents, lorsque le bois utilisé n’est pas assez costaud, par exemple, pour résister à l’usure d’une météo parfois pluvieuse.

Le Glacis étant un champ en pente, Luxcontrol vérifie le matériel utilisé pour contrebalancer cette inclinaison. Vu la météo au Luxembourg, la qualité du bois est importante. © PHOTO: André FELLER

Contrôle technique et certificat de conformité

On enchaîne ensuite avec le deuxième volet: l’arrivée des manèges, les plus imposants demandant l’utilisation de grosses grues pour leur montage.

«Tant qu’ils sont sur les camions, on en profite pour voir l’état de certaines pièces qui seront plus tard inaccessibles. On suit ensuite le montage, tout en jetant un œil au carnet de construction de chaque attraction. Afin d’être certain que tout soit effectué dans les règles de l’art» continue le directeur technique de Luxcontrol. «Après, on ne peut pas vérifier non plus chaque boulon ou ouvrir tous les boîtiers afin de jeter un œil au moindre circuit électrique. À ce niveau-là, on fait confiance aux instances de contrôle propre au pays d’où provient le manège.»

Pour être présent au Glacis, chaque attraction doit ainsi faire valoir un certificat de conformité émis par les autorités nationales de son pays. Celui-ci étant obtenu à l’issue d’un contrôle technique périodique (comme pour un véhicule). «En Allemagne, par exemple, il a lieu tous les trois ans. Et on décortique alors chaque pièce, les passant même parfois dans des dispositifs permettant de détecter des soucis invisibles à l’œil nu.»

Le test de fonctionnement peut durer plus de quatre heures

Lorsqu’un manège est monté, un rendez-vous est alors fixé pour effectuer la réception de celui-ci. «C’est à ce moment-là qu’on effectue les tests de fonctionnement et de sécurité, dont l’arrêt d’urgence et l’évacuation de secours» ajoute Serge Simon.

Ce dernier et ses équipes vérifient ainsi si les forains connaissent les processus d’urgence en cas de panne électrique ou si tout est prévu afin de faire redescendre les visiteurs le cas échéant. Des tests qui prennent cinq minutes pour une simple pêche aux canards mais parfois plus de quatre heures pour une attraction à sensation.

«Par contre, nous ne réalisons pas d’analyse de risque. Ce n’est pas notre rôle. Nous sommes là pour contrôler la conformité des installations.» Et le cas échéant remettre un avis négatif au bourgmestre concernant une attraction. Ce qui peut mener à une non-autorisation d’exploitation de cette dernière et une sévère perte d'exploitation donc pour le forain.