Schueberfouer: il vient d'Australie pour vendre ses... éplucheurs à légumes

Jérôme Mignot tient un stand à la plus grande fête foraine du pays depuis 17 ans. Ce Français d'origine en vend jusqu'à 40 par jour.

Jérôme Mignot vend entre 30 et 40 éplucheurs par jour à la Schueberfouer. © PHOTO: Anouk Antony

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

«Ech probéiere mol de Kabes, hin an hier» (Ndlr: «Je vais essayer avec le chou, de gauche à droite») Français de naissance, Jérôme Mignot vit en Australie et vend des éplucheurs de légumes à la Schueberfouer. Sa connaissance du luxembourgeois s'explique facilement: «Ma sœur habite au Luxembourg et je suis régulièrement invité», dit-il tout en râpant le chou avec une grande facilité.

Lire aussi :

À la Schueberfouer: «On gagne bien sa vie, mais c'est 20 jours de travail non-stop...»

Depuis 17 ans, cet homme de 46 ans vient à la Fouer. «Au début, je vendais une colle spéciale.». Au bout de deux ans, il passe aux éplucheurs de légumes. Jérôme Mignot est encore un crieur public de la vieille école. Lors d'un entretien au Luxemburger Wort, un après-midi tranquille, il se tourne trois fois vers les clients qui se tiennent, curieux, devant son stand de l'allée Scheffer.

C'est alors que débute une démonstration de trois à quatre minutes bien rodée. Le Français parle très vite, ne laissant pas le temps aux clients de réfléchir et invite ces derniers à s'emparer de l'éplucheur. Bref, l'essayer, c'est l'adopter. «Inutile d'appuyer trop fort», précise Jérôme Mignot.

1 / 3 La démonstration est très bien préparée. © PHOTO: Anouk Antony

2 / 3 Depuis 15 ans, Jérôme Mignot vend ces produits. © PHOTO: Anouk Antony

3 / 3 Avec un discours de vente, le Français tente de convaincre les clients. © PHOTO: Anouk Antony







Après les présentations, on continue au même rythme. «Quelle couleur voulez-vous ?» Les clients sont convaincus, même si une femme a demandé quelques minutes auparavant : "Et si la lame s'émousse ?" Là encore, Jérôme Mignot a une réponse: «Achetez deux éplucheurs et vous recevrez des cadeaux, il y a aussi une lame de rechange.»

Vidéos populaires sur TikTok

Jérôme Mignot a fait ses études en région parisienne. «J'ai ensuite beaucoup voyagé, notamment dans les Caraïbes». Après six ans à travailler comme commerçant dans la région frontalière, il prend la direction en 2012, après son divorce, de l'Australie. «J'adore la vie là-bas. Tout est beaucoup plus détendu, on n'est pas jugé sur tout.»

Près du stand, une femme âgée s'arrête. «J'ai mon éplucheur depuis de nombreuses années, maintenant, je veux en acheter un pour mon mari.» Jérôme Mignot n'a pas besoin de lancer tout son argumentaire de vente. Cet éplucheur s'est vendu tout seul. Il compte aussi sur une clientèle d'habitués. «Il y a 15 ans, à la Fouer, j'ai vendu des éplucheurs aux parents qui se présentaient au stand avec leurs enfants. Les enfants étaient agacés à l'époque, mais ils reviennent maintenant pour acheter un éplucheur.»

Il faut être un peu fou pour faire ce travail. Jérôme Mignot Vendeur d'épluche-légumes

En ce qui concerne les chiffres de vente exacts, il reste discret, mais déclare: «J'en vends environ 30 à 40 par jour sur la Fouer». Multiplié par les 20 jours que dure la Fouer, le chiffres d'affaires et vite calculé. «Je peux bien en vivre.»

Mignot fait le show, cela se voit aussi sur sa chaîne TikTok, qui compte 178.000 followers. La mauvaise humeur ne fait pas partie de ce métier. Mignot dévoile son astuce: «Tout le monde a des mauvais jours. Mais je mets alors mes sentiments de côté. Si un jour je ne ris plus sur le stand, j'arrêterai. Il faut être un peu fou pour faire ce métier.»

Lire aussi :

Que faire à la Schueberfouer à quatre pour un budget de 100 euros?

Dans un jour bien rempli, pour sa démonstration, Jérôme Mignot a besoin de quelque 50 kilos de fruits ou de légumes (choux, pomme de terre, ananas, oignons, courges...). «Après avoir longuement discuté, j'ai obtenu cette année un bac à compost. Malheureusement, au Luxembourg, il n'y a pas la possibilité de donner les fruits et légumes aux animaux. Ils finissent donc sur le compost.»

Après la Schueberfouer, Jérôme Mignot repartira pour l'Australie, avec une escale en Nouvelle-Calédonie sur un marché. Là-bas aussi, il épluchera à nouveau des choux...

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Charles Michel