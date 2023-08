Schueberfouer: on y trouve même un bubble tea Barbie

La «Fouer» est de retour depuis le 23 août (et jusqu'au 11 septembre prochain). Avec ses manèges, mais aussi sa farandole de restaurants et autres «take-out». Aux côtés de ses quasi légendaires spécialités gastronomiques trônent aussi quelques gourmandises plus originales. On vous en présente six.

Fin août, sur le champ du Glacis, ce sont surtout les indémodables qui ont la cote. À l'image des Gromperekichelcher, ces galettes de pommes de terre râpées cuites dans la friture (comptez cette année généralement 6 ou 7 euros pour le lot de trois), mais aussi des traditionnelles currywust (6 euros), mettwurst (5 euros) ou «gebake fësch», ce grand merlan cuit dans une levure de bière et généralement accompagné de frites (vous vous en sortirez difficilement en dessous de 25 euros).

Les amateurs de sucré ne sont pas en reste, avec quelques autres incontournables: churros, crêpes, pommes d'amour, nougat, pop-corn ou les gaufres (de Bruxelles) dont le célèbre Jean La Gaufre s'est fait spécialiste (les prix varient de 3 euros si vous prenez la version simplement sucrée à 7,5 euros pour la «full options», comprenez crème, fraises et chocolat fondu).

On n'oubliera pas non plus les bretzels qui, eux, sont notamment mis à l'honneur chez Ofenfrische Bretzeln avec sa gamme riche de … 27 variétés, dont les bestsellers s'avèrent être ceux au Nutella (5 euros), jambon-fromage (5,5 euros) ou oignon-fromage (5 euros).

Mais il y a aussi moyen de se démarquer en étant un rien plus original. Comme avec ces six gourmandises que nous avons testées pour vous. À voir dans la vidéo ci-dessus et à lire ci-dessous.

La pizza cornet

Situé le long de la voie de tram, non loin de l'arrêt Faïencerie, le stand Pornet propose des pizzas … en cornet (au prix de 8 euros pièce). Une sorte de cornet de glace où la pâte à pizza a remplacé le biscuit et la garniture s'est substituée à la glace. Très intriguant visuellement et bon gustativement, tout en pouvant parfois s'avérer un rien écœurant sur la longueur. Trois versions s'offrent à vous: Rocky Meatstar (avec de l'émincé de bœuf et des morceaux de pepperoni), Pollo Ferrari (poulet, pesto et ricotta) et Michaela Chèvre (fromage de chèvre, noix, miel, poire et betterave).

Die Backfisch Rutsche et ses fritures de poissons et autres crustacés. © PHOTO: Virgule

Les crevettes frites

Si vous êtes un(e) habitué(e), vous le savez: la «Fouer» est le royaume de la friture. On y frit de tout. Et à ce petit jeu-là, on vous conseille les crevettes frites, accompagnées d'un filet de citron et de leur sauce tartare ou à l'ail. Cela se passe au Die Backfisch Rutsche, sorte de phare dans le haut du Glacis. Vos crevettes (un petite dizaine pour 8 euros) y glisseront sur un petit toboggan métallique avant de finir dans votre assiette puis au fond de votre estomac quelques secondes plus tard.

Les poffertjes au nutella

Tant que vous êtes dans le dessus du Glacis, restez-y avec une petite douceur que l'équipe de Virgule valide à l'unanimité: les pottertjes. Une spécialité qui nous vient des Pays-Bas, sorte de mini-beignet qu'on peut situer entre la crêpe et le pancake. Originellement, ces pottertjes sont recouverts d'un nuage de sucre glace et d'une noisette de beurre. Mais chez nous, c'est le topping au Nutella qui remporte le plus de suffrages. Comptez 3,5 euros les dix pièces, 6 euros pour le double. Et préparez-vous à les laisser fondre de bonheur dans votre bouche…

Le bubble tea Barbie

Après tout ce sucre, un arrêt boisson s'impose. Cela tombe bien, à quelques mètres de là, le stand d'A la renommée des gaufres propose quelques bubble tea. Dont une formule qui fait sensation: le bubble tea Barbie, soit un sirop de grenadine accompagné de perles de fraise.

Il n'est pas interdit de penser que le succès en salle du film réalisé par Greta Gerwig n'est pas étranger au fait que le stock se soit entièrement écoulé en quelques heures mercredi, jour d'ouverture de Schueberfouer. Mais on nous a promis que le bubble tea Barbie (5 euros) serait bien de retour ce week-end. Et avec une paille rose, cela fera encore plus stylé!

Le bubble tea Barbie: un sirop de grenadine accompagné de perles de fraise. © PHOTO: Virgule

En retraversant le champ du Glacis en direction de l'arrêt Faïencerie, si vous êtes fan du club de foot de Dortmund, un arrêt s'impose au glacier Ice Cream Kiss. Car parmi les 25 toppings différents proposés sur ces glaces à l'italienne, vous en trouverez un aux couleurs de votre équipe favorite. Immanquable!

Les fans du club allemand de Dortmund seront ravis de déguster une glace avec un topping aux couleurs de leur équipe. © PHOTO: Virgule

Le kurtos

Le kürtőskalács est un gâteau cuit à la broche puis caramélisé au four. © PHOTO: Virgule

Sinon, fonçez plutôt directement manger un kürtőskalács (vous pouvez aussi dire kurtos, c'est plus simple) le long de la voie du tram. Cette spécialité venue de Transylvanie, qui se mange comme on épluche une pomme, s'avère être une pâte levée cuite sur la broche puis caramélisée au four, avant d'être aromatisée. Au choix: caramel, noix, chocolat, coco, ou cannelle et disponible en deux tailles (4 ou 7 euros). Il y en a pour tous les goûts.

Des chouchous pour tous les goûts

On termine avec un grand classique de la fête foraine: les chouchous, ces cacahuètes caramélisées. Mais celles que vous propose le chalet Mandelbrennerei risquent de vous surprendre.

Le Mandelbrennerei et ses chouchous au chilli. © PHOTO: Virgule

On y trouve une grande variété de fruits secs (de la cacahuète à la noix de macadamia, en passant par l'amande, la noix, etc) mais aussi –et surtout– des enrobages originaux. À la noix de coco, par exemple, mais aussi au rhum ou à l'amaretto. Notre coup de cœur allant à celles au … chilli. Avec cette petite pointe de piment qui subsiste dans la bouche une fois la douceur avalée. Comme le souvenir d'un agréable moment.