Près de 700 ans de Schueberfouer en images

La fête qui se tient au Grand-Duché depuis 1340 est irremplaçable et était autrefois bien plus qu'une foire populaire.

L'édition 2023 de la Schueberfouer est officiellement ouverte. Se déroulant du 23 août au 11 septembre sur le Champ du Glacis, la plus grande fête populaire du Luxembourg est chargée de siècles d'histoire. Nous nous sommes plongés dans les archives du Luxemburger Wort et avons retrouvé quelques images de cet événement qui a lieu depuis 1340.

La deuxième quinzaine du mois d'août marque généralement le début de trois semaines de plaisir et d'adrénaline à la Schueberfouer. Près de deux millions de personnes de la Grande Région s'y rendent, avec des stands de fête foraine, des carrousels, des montagnes russes et des délices gastronomiques.

D'où vient cette tradition ? Tout commence par une ordonnance du 20 octobre 1340, par laquelle «Jean l'Aveugle» - roi de Bohême (ancienne région d'Europe centrale) et comte de Luxembourg - fonde la «Schueberfouer» à condition que la foire commence chaque année la veille de la Saint-Barthélemy, célébrée le 24 août. Ce lien avec la fête religieuse perdure encore aujourd'hui.

Le nom «Schueberfouer» peut avoir plusieurs origines. La plus certaine est que le nom dérive du premier site de la foire, le Schuedbuerg, aujourd'hui le plateau du Saint-Esprit où se trouve la Cité judiciaire. D'autres pensent qu'il peut également être lié à schober, un mot allemand signifiant grange.

Située sur l'une des plus importantes routes commerciales européennes de l'époque, la Schueberfouer n'a pas toujours été un lieu de loisirs, de carrousels et de délices gastronomiques. C'était un lieu où l'on faisait des affaires sérieuses dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'artisanat, et où les marchands et les hommes d'affaires affluaient chaque année pour faire du commerce.

Il en fut ainsi pendant au moins 450 ans, jusqu'à la Révolution française de 1789. Des années plus tard, en 1610, la foire se déplaça au Limpertsberg, tout près du site qu'elle occupe aujourd'hui. Et ce n'est qu'au XIIIe siècle qu'elle devient une foire récréative, avec des concerts, des danses, des jeux et des spécialités gastronomiques.

Un siècle plus tard, en 1893, elle s'installe au Champ du Glacis, où elle se tient encore aujourd'hui. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'une grande roue et des montagnes russes font leur apparition pour le plus grand plaisir des participants. Depuis, chaque année, de nouvelles attractions viennent enrichir l'événement le plus populaire de l'été luxembourgeois.

Cet article a initialement été publié sur le site de Contacto.

Adaptation: Simon Martin