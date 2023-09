Se faire livrer la Fouer au bureau, c'est possible

On a testé pour vous

À l'heure où la Schueberfouer bat son plein, la plupart d'entre nous sont au bureau, loin du Glacis, fidèles au poste et parfois de plus en plus en proie à l'angoisse précédant la rentrée de septembre.

Sachez toutefois qu'au moment où les estomacs commencent plus au moins à gronder sévèrement dans l'open-space, une solution existe pour faire venir jusqu'à vous quelques douceurs typiques venues tout droit de la fête foraine la plus célèbre de la Grande Région. Cette option prend la forme du site de livraison Goosty, qui rempile pour la deuxième année consécutive sur cette initiative.

Neuf stands de la Fouer proposés à la livraison

Et pour en profiter, rien de plus simple, il suffit de télécharger directement l'application du même nom, d'y remplir les coordonnées nécessaires et de faire votre choix parmi les neuf stands disponibles.

Pour une moyenne de cinquante centimes de plus sur plus ou moins chaque produit, le célèbre Jean la Gaufre est ainsi de la partie, tout comme le Chalet au gourmet, Original Pita Gyros, Bami House, Kurtos, ou encore Candy Shop, Hawaii Früchte, le Restaurant-Friture Henriette et les Croustillons Hollandais.

Toute personne à bien entendu la possibilité de précommander bien avant le coup de feu ce qui lui fait envie et sera notifié de l'acceptation de sa commande par l'établissement. Prochaine étape, celle du grand départ, où l'application permet de suivre en temps réel le trajet du livreur.

Expérience concluante malgré quelques nuances

Sens du devoir, abnégation et journalisme d'investigation obligent, une partie de la rédaction s'est sacrifiée, afin de livrer son avis sur ce service. Pour notre part, nos commandes sont arrivées simultanément à 12h40, après une précommande faite à 11h34 et un départ de notre livreur à 12h28.

Au menu des uns et des autres figuraient respectivement pitas, saucisses, galette de pommes de terre, sans oublier gaufre chantilly et churros, histoire de n'avoir que des regrets healthy en sortie de tablée. Verdict? Plutôt positif sur l’ensemble des commandes, qui sont arrivées à des températures plus qu'acceptables. Ce n'est pas totalement comme sur place, mais c'est presque pareil.

Les gromperekichelcher sont ainsi restées savoureuses, même si elles étaient tièdes, tout comme la mettwurst et la grillwurst. Du côté des pitas, le trajet a quelque peu permis au papier enrobant d'éponger le gras de la viande et le pain était moins croustillant, mais le repas restait plaisant.

Les célèbres douceurs de Jean La Gaufre sont, elles aussi, disponibles. © PHOTO: virgule.lu

Pour les desserts, la gaufre à la crème de Jean La Gaufre s'avère elle aussi moins croustillante et sa tenue n'est pas la même qu'au sortir des boutiques du Glacis. Elle est toutefois arrivée très bien emballée et il est plus que probable que ce soit la condensation de chaleur dans le contenant qui est l'ait un peu ramollie.

Même constat pour les churros, qui n'en restaient pas moins un plaisir coupable que l'on adore. Avantage donc à la dégustation sur place, car rien ne vaut de pouvoir se restaurer au milieu des odeurs des autres stands de nourriture.

Finalement, ce fut petit bout de Schueberfouer au bureau très apprécié malgré tout, et que nous recommandons unanimement. N'oublions pas que tout s'arrêtera le 11 septembre, tournant nos esprits vers le montage des chalets du marché de Noël…