Se perdre dans le Mullerthal au fil d'une balade gourmande

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

S'amuser en famille sans se ruiner, une ambition qui peut sembler difficile à réaliser alors que l'inflation rythme le quotidien des résidents luxembourgeois. Pour vous inspirer dans vos sorties estivales, la rédaction de Virgule vous propose, tout au long de l'été, des idées d'activités à réaliser en famille. Le tout pour un budget de moins de 100 euros, sur la base de deux adultes et de deux enfants. Après avoir gambadé à travers le labyrinthe de maïs de Lintgen, être descendu au fond de la mine Doihl et avoir découvert le château de Vianden sous un autre jour, direction le Mullerthal.

Lire aussi :

Un immense labyrinthe de maïs à découvrir à Lintgen

Pour rejoindre le géoparc le plus connu du Grand-Duché, vous n'aurez même pas besoin de débourser un centime... à condition d'être patient. Le Mullerthal, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, possède en effet son arrêt de bus, mais les liaisons au départ de la capitale sont peu fréquentes, et nécessitent une correspondance. Pas de quoi nous décourager, cependant, puisque c'est en transports en communs que nous avons pris le chemin du Tourist Center Heringer Millen, situé à Waldbillig, où nous nous sommes arrêtés au bout d'un trajet d'1h30 pour deux changements.

Dans la bâtisse qui abrite un ancien moulin, les touristes sont nombreux. Alors qu'un groupe d'enfants assiste avec attention à une visite guidée dédiée au processus de fabrication de la farine de blé, plusieurs groupes de randonneurs glanent conseils et itinéraires auprès des guides du centre. «Vous devez emprunter le W7, c'est notre plus beau chemin de randonnée», indique l'un des spécialistes, photos à l'appui.

De nombreux sentiers

Pour venir à bout de cet itinéraire de 10,2km pour 360m de dénivelé positif, «il faut compter au moins 4h», poursuit le guide. Les randonneurs moins aguerris -ou plus pressés- apprécieront davantage le sentier W2, long de 3,6km pour 300m de dénivelé, ou la version W6, proposant une balade de 5,2km pour 300m de dénivelé. Mais pour Robi Baden, qui dirige le Tourist Center, cette dernière option, «ce n'est pas vraiment le Mullerthal».

Pour voir deux des plus beaux coins du Mullerthal, à savoir le plan d'eau Kalktuffquell, et la cascade Schéissendëmpel, il faut suivre la route 3 sur environ trois kilomètres. Robi Baden Directeur du Tourist Center Heringer Millen

Afin de découvrir le Mullerthal, le vrai, tout en formations rocheuses spectaculaires, mieux vaut donc se frotter au W7. Mais avant de s'élancer sur l'un des itinéraires les plus fréquentés du parc, un autre détail reste à régler: celui du ravitaillement. Depuis deux ans, le Tourist Center propose des paniers pique-nique remplis de délicieux produits locaux, également disponibles en version sac à dos, dans trois déclinaisons: gourmet (20 euros par personne), veggie (22 euros) et deluxe (25 euros). «Il me tenait à cœur de mettre à l'honneur les producteurs locaux», révèle Robi Baden.

Notre pique-nique sur le dos, nous partons donc à l'assaut du W7... à l'envers. N'ayant pas quatre heures devant nous, Robi Baden nous a concocté un itinéraire spécifique, qui nous aura pris deux heures, arrêt ravitaillement compris. «Pour voir deux des plus beaux coins du Mullerthal, à savoir le plan d'eau Kalktuffquell, et la cascade Schéissendëmpel, il faut suivre la route 3 sur environ trois kilomètres», conseille celui qui dirige le Tourist Center.

1 / 5 Le Tourist Center Heringer Millen est visité par 20.000 personnes chaque année. © PHOTO: Laura Bannier

2 / 5 La randonnée est accessible aux enfants, même jeunes. © PHOTO: Laura Bannier

3 / 5 La cascade Schéissendëmpe est l'une des attractions les plus populaires du Mullerthal. © PHOTO: Laura Bannier

4 / 5 La balade se poursuit, entre bois et rochers. © PHOTO: Laura Bannier

5 / 5 De nombreuses installations rendent les itinéraires de randonnée particulièrement accessibles. © PHOTO: Laura Bannier











Pour découvrir ces deux merveilles naturelles, il faut donc quitter la vieille bâtisse pour prendre le chemin de la première attraction: la cascade. Pour accéder à cette dernière, il faudra traverser une rivière en sautant d'une pierre à l'autre sur un pont pas comme les autres, pour le plus grand plaisir des enfants. Il n'est même pas midi lorsque nous atteignons Schéissendëmpel, où les températures de cette fraîche journée d'août n'empêchent pas petits et grands de se baigner.

Un pique-nique unique

Une fois le pont qui enjambe la cascade traversée, nous continuons notre chemin sur la route 3 qui nous permet rapidement d'admirer de nombreuses falaises calcaires. Après un peu plus d'un kilomètre, nous apercevons deux tables de pique-nique qui vont face à une formation rocheuse. Elles feront office de spot idéal pour découvrir le contenu de notre sac à dos pique-nique, une fois la seconde attraction découverte.

Lire aussi :

Une balade paisible au cœur de la nature dans les environs de Vianden

Environ deux kilomètres supplémentaires à travers les arbres et les rochers suffiront pour découvrir Kalktuffquell et son eau cristalline. Filtrée par la roche, cette eau invite à la contemplation, et le banc qui s'érige sur la berge de cette retenue naturelle nous pousse à prendre une pause. La curiosité nous mènera un peu plus loin, le long de passerelles et de ponts en bois qui ne semblent jamais se terminer, avant de rebrousser chemin en direction du pique-nique.

Du fromage, du saucisson, un pâté en croute, du pain, du beurre, mais aussi du miel, des raisins ou encore du crémant, notre sac à dos regorge de surprises, en quantités généreuses, qui, après avoir été disposées sur la table, font des envieux. «Vous avez tout!», lance un randonneur tout sourire. Couverts, assiettes, verres, couverture, effectivement, ce sac à dos renferme tout ce qu'il faut pour un pique-nique réussi. A noter que pour profiter de cette offre, une réservation est à adresser au moins 24h à l'avance au +352 878988 ou info@mullerthal-millen.lu.

1 / 7 Les quantités sont généreuses dans l'offre de pique-nique du Tourist Center. © PHOTO: Laura Bannier

2 / 7 Pour découvrir le plan d'eau Kalktuffquell, il faut suivre la route 3. © PHOTO: Laura Bannier

3 / 7 De nombreuses installations rendent la randonnée plus accessible au fil du parcours. © PHOTO: Laura Bannier

4 / 7 Les passerelles et ponts en bois semblent s'enfoncer infiniment dans la forêt. © PHOTO: Laura Bannier

5 / 7 Le plan d'eau Kalktuffquell hypnotise avec son eau cristalline. © PHOTO: Laura Bannier

6 / 7 Une immense aire de jeux, rénovée il y a tout juste un an, est accessible à proximité du Tourist Center. © PHOTO: Laura Bannier

7 / 7 Durant tous les week-ends d'août, les randonneurs peuvent profiter de la Mëllerdall Plage. © PHOTO: Laura Bannier















Une fois ce copieux ravitaillement avalé, il est temps de continuer à rebrousser chemin vers le Tourist Center. De retour à la hauteur de la cascade Schéissendëmpel, les randonneurs et promeneurs se font d'autant plus nombreux. Les baigneurs aussi. Au Tourist Center, l'agitation est palpable. Alors que des visiteurs finissent leur repas au restaurant Heringer Millen, les enfants profitent de l'immense aire de jeux, qui fête tout juste ses un an.

Lire aussi :

À la découverte de la mine Doihl avec le Minièresbunn

Au bord de la rivière, se prépare un autre type d'événement: la Mëllerdall Plage. «C'est la deuxième année que nous proposons ce rendez-vous, tout au long des week-ends du mois d'août», confie Robi Baden. Là aussi, l'accent est mis sur les produits locaux, autant pour les boissons que pour les nombreuses tapas à partager, grâce à une carte proposant des options variées, du cidre (5 euros) au kombucha (5 euros) en passant par le gin tonic (10 euros). Pour profiter de la Mëllerdall Plage, les randonneurs ont jusqu'au 20 août, et ont rendez-vous les vendredis de 16h à 23h, les samedis de 11h à 23h et les dimanches de 11h à 20h. Lors du week-end de l'Assomption, la plage sera ouverte de 16h à 23h le vendredi 11 et le lundi 14 août, de 11h à 23h le samedi 12 et le dimanche 13 août, puis de 11h à 20h le mardi 15 août.