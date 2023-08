Sept activités dans les bars pour les jours de pluie

Share this with email

Les sports pratiqués dans les bars ne sont pas seulement divertissants, ils représentent également un défi sérieux. Des jeux comme le billard, les fléchettes et le baby-foot se jouent à des niveaux professionnels, avec des championnats nationaux, et même mondiaux. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel pour vous amuser ! Ces sports sont parfaits pour passer quelques heures amusantes en famille ou entre amis. Pour les week-ends pluvieux, la rédaction locale vous a sélectionné quelques établissements où l'on peut passer un bon moment malgré le mauvais temps.

1) Les fléchettes, un jeu incontournable dans les bars

(SAM) - Iacio Ergo Sum - Je lance, donc je suis. César, grand défenseur du sport de fléchettes, aurait déjà dit cela. Classique parmi tous les sports de bar, on peut trouver un jeu de fléchettes dans presque tous les bars. Si vous vous y connaissez autant que la rédactrice de ce texte, vous êtes tout simplement heureux lorsque la fléchette atterrit quelque part sur la cible et reste même coincée. Mais en réalité, il y a aussi des règles dans les fléchettes. Selon la variante de jeu, on décompte soit 501 soit 301 points jusqu'à ce que le compte de points arrive à zéro. Chaque anneau sur la cible rapporte un nombre de points différent.

Vous pouvez par exemple taper sur la cible avec soin chez Oscar's Diner dans la rue de Strasbourg, au Irish Pub & Restaurant Eirelux, au Camping des Ardennes Housen, au Sëller Stuff ou au All in Fun Center à Heiderscheid.

Il ne s'agit pas seulement de toucher la cible, mais aussi de bien viser pour ramener le plus rapidement possible le score à zéro. © PHOTO: Yann Hellers / LW-Archive

2) Le billard, un classique

(ela) - Le billard n'est pas seulement pratiqué depuis des siècles, il est aussi considéré, avec les fléchettes, comme un des principaux sports pratiqués dans les bars. Il est intéressant de noter qu'à ses débuts, le billard était exclusivement réservé à la noblesse, mais heureusement, il est devenu accessible à tous. Ce sport intemporel est notamment proposé dans la capitale au Oscar's Diner, à Pétange au Fun-City, au X-Treme Bowling & Billard à Foetz, à Heiderscheid au All In Fun Center et au Shamrock Pub au Kirchberg.

Du sport de la noblesse à l'attraction des bars : le billard est apprécié par les jeunes et les moins jeunes. © PHOTO: Christian Wiediger / unsplash.com

3) Une boule contre neuf quilles

Les quilles sont fortement liées à la culture des bars au Luxembourg. De nombreux cafés et restaurants disposent de pistes. Pour n'en citer que quelques-uns : le Café Nicola à Fentange, le Café de la Place à Oberkerschen, le restaurant Meckenheck à Berschem, la Brasserie Bei der Uelzecht à Hesperange, la Brasserie Um Staminet dans la capitale ou le Café du Point à Gilsdorf.

Mais le bowling est bien plus qu'une simple activité de bistrot. Les quilleurs luxembourgeois remportent régulièrement des médailles et des coupes sur la scène internationale. Pour ceux qui souhaitent jouer là où les meilleurs joueurs s'entraînent, le Centre national de Jeux de Quilles à Pétange est la bonne adresse.

Pour être sûr de pouvoir jouer sur une piste, il est préférable de réserver à l'avance.

Jouer aux quilles, un sport de précision. © PHOTO: Ben Majerus

4) Une soirée au babyfoot

(j-ps) - Au Luxembourg, de nombreux établissements proposent des tables de baby-foot professionnelles. Une ronde de balles coûte généralement entre 50 centimes et un euro. Souvent, les tables sont bien garnies et ceux qui veulent affronter l'équipe gagnante posent leur pièce sur la table. Telles sont les règles inofficielles du baby-foot. Ce sport de bistrot est proposé par exemple à l'Oscar's Diner de la rue de Strasbourg, au X-Treme Bowling & Billard de Foetz et au Shamrock Pub de Kirchberg.

Ensuite, la durée de la partie de baby-foot dépend de ses propres capacités de jeu et de celles des équipes adverses. Les règles sont simples : la balle doit entrer dans le rectangle. Celui qui a marqué le plus de buts lorsqu'il n'y a plus de ballons a gagné et peut continuer à jouer.

Les parties de baby-foot peuvent durer des soirées entières. © PHOTO: Christian Kemp

5) Éveiller l'esprit de compétition au bowling

Quand vous pensez au bowling, vous pensez aussi aux sorties d'école ou aux soirées after-work entre collègues ? Pourtant, il est même possible de réserver une piste à deux. Alors pourquoi ne pas prendre la boule en main, changer de chaussures et terminer la soirée autrement qu'au cinéma, entre amis, en famille ou avec son partenaire. Dans la salle de bowling X-Treme Bowling & Billard à Foetz, les visiteurs peuvent raviver leur esprit de compétition.

À Foetz, il n'y a pas seulement 20 pistes de bowling, mais aussi des baby-foot, des tables de billard et de snooker - et bien sûr des snacks et des boissons. Le centre de bowling du 11, rue du Brill est ouvert le samedi de 14h à 1h du matin et le dimanche de 10h à 20h (du mercredi au vendredi de 14h à 23h, le vendredi jusqu'à 1h).

D'autres spots où l'on peut jouer au bowling sont le Fun City Pétange, le CK Bowling Kockelscheuer ou le All In Heiderscheid.

Il est plus difficile qu'il n'y paraît de toucher les dix quilles appelées cônes. Mais le plaisir est garanti. © PHOTO: Michelle McEwen / unsplash.com

6) Air-hockey : le sport insolite des bars

(GlS) - Contrairement au bowling, aux fléchettes ou au billard, le hockey sur air est un sport plutôt inhabituel. On joue sur une table qui a un peu la taille d'une table de billard traditionnelle et qui présente une surface lisse. Deux joueurs se font face lors d'une partie de air-hockey.

Le but du jeu est d'envoyer un disque dans le but de l'adversaire à l'aide d'une petite crosse en forme de sombrero miniature. Le premier joueur qui y parvient sept fois remporte le duel. Les règles du air hockey peuvent toutefois être adaptées individuellement.

Les tables d'air-hockey sont plutôt rares dans les bars luxembourgeois. Si vous avez tout de même envie de faire une partie, vous trouverez votre bonheur au paradis du jeu All In - Family Fun Center à Heiderscheid.

7) Monopoly, Colons de Catane ou Scrabble

(m.r.) - Les jeux de société permettent de passer des moments conviviaux en famille et entre amis au sec. Pour ceux qui ne disposent pas d'une collection de jeux ou qui souhaitent peut-être jouer à autre chose qu'au Monopoly et au Scrabble, de nombreux cafés et bars proposent une alternative. Par exemple, le Bouneweger Stuff dans la capitale ou le Ratelach à Esch/Alzette proposent des jeux à leurs clients. Le plus grand choix devrait toutefois se trouver à Esch/Alzette dans le premier café de jeux de société du Luxembourg. «Bei de Minettsdäpp», les clients y trouvent des centaines de jeux de société et de puzzles parmi lesquels ils peuvent choisir.

Le premier café de jeux de société du Luxembourg, à Esch/Alzette, propose des centaines de jeux de société et de puzzles parmi lesquels les clients peuvent choisir. © PHOTO: Marc Wilwert / Luxemburger Wort

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation Thomas Berthol