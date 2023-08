SES va collaborer avec Taïwan pour protéger ses télécommunications en cas d'invasion

30.5.2018 Luxembourg, Betzdorf, SES, Satellite, SES provides managed services for Galileo, signature, Ruy Pinto, André Bauerhin, Nicole Robinson and Etienne Schneider photo Anouk Antony

Selon la Central News Agency (CNA), la principale agence de presse de Taïwan, le gouvernement a annoncé ce mercredi un partenariat avec SES, le fournisseur luxembourgeois de services satellitaires, dans le but de garantir des communications ininterrompues lors d'un éventuel conflit.

Implanté au Luxembourg depuis 1985 SES est le premier fournisseur de services de télécommunications par satellites au monde avec plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La société, basée à Betzdorf, dispose par ailleurs d'une flotte de plus de 70 satellites en orbite géostationnaire (qui tournent en même temps que la terre, NDLR). Ces satellites diffusent près de 8.500 chaînes TV et radio, dont plusieurs milliers en haute ou très haute définition, à plus de 361 millions de foyers dans le monde.

D'après les premières informations, la société luxembourgeoise sera chargée de mettre en place un réseau de satellites en orbite terrestre moyenne à Taïwan. Le pays est également en pourparlers avec la société britannique OneWeb pour le déploiement d'un système satellitaire en orbite basse (LEO).

Selon le média Taiwan News, cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un plan de deux ans visant à renforcer la résilience numérique du pays. Le ministère des Affaires numériques s'est en effet fixé pour objectif de mettre en place plus de 700 sites dans tout le pays pour le réseau, de sorte qu'en cas de guerre, les services de communication, notamment les vidéoconférences, les appels téléphoniques par internet et la diffusion en direct, restent disponibles.

Des règles devant être respectées

Le ministère des Affaires numériques cherche à établir des partenariats avec différents types d'entreprises de communication par satellite, à condition que les règles de sécurité nationale et de sécurité de l'information soient respectées. «J'espère que des satellites synchrones, des satellites en orbite moyenne et des satellites en orbite basse pourront être utilisés, de sorte qu'en cas d'urgence, l'attaquant ne pourra pas faire en sorte que les satellites de différents pays soient incapables de fournir leur service», a notamment déclaré le ministère des Affaires numériques.

Selon l'AFP, la Chine estime que Taïwan, peuplée de quelque 23 millions d'habitants, est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

En sept décennies, l'armée communiste n'a jamais pu conquérir l'île, laquelle est restée sous le contrôle de la République de Chine - le régime qui gouvernait jadis la Chine continentale et ne gouverne plus aujourd'hui que Taïwan. La Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire à reconquérir un jour, et si nécessaire par la force.

Une île stratégique sur le plan mondial

Pas plus tard que ce mercredi, le ministre taïwanais des Affaires étrangères Joseph Wu a déclaré qu'une invasion chinoise de Taïwan aurait des «conséquences désastreuses» sur le plan mondial, invoquant l'importance stratégique de l'île en matière de semi-conducteurs et de voies de navigation.

Cette mise en garde intervient à quelques mois de la présidentielle et dans un contexte de pressions politiques et militaires accrues sur l'île autonome de la part de Pékin .«Ce que nous devons faire, c'est expliquer à la communauté internationale que tout conflit impliquant Taïwan aurait des conséquences désastreuses pour le reste du monde», a affirmé le ministre, citant l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a entraîné des pénuries alimentaires et d'énergie, ainsi qu'une inflation galopante.