Seuls 15% des résidents étrangers voteront dans la capitale

La Ville de Luxembourg a dévoilé les chiffres des inscriptions sur les listes électorales pour les élections communales du 11 juin prochain.

Plus de deux tiers des quelque 132.000 habitants de la capitale sont des étrangers. Et pour la première fois dans l'histoire du Luxembourg, ces résidents peuvent participer au scrutin des élections communales du 11 juin prochain, la clause de limitation de durée de résidence de cinq ans ayant été abolie.

Convaincre ces citoyens étrangers de s'inscrire sur les listes électorales a été un enjeu fort, de la Ville de Luxembourg comme du gouvernement, depuis le début de l'année 2023. Le délai d'inscription est arrivé à échéance ce lundi 17 avril à 17h. Si la ministre de la Famille et de l'Intégration Corinne Cahen présentera les chiffres nationaux ce mercredi 19 avril dans la matinée, la Ville de Luxembourg a communiqué sur le sujet dès ce mardi en fin d'après-midi.

Le double d'électeurs étrangers malgré tout

Dans la capitale, il y a deux façons de lire les chiffres. Si l'on veut voir le verre à moitié plein, on notera que le nombre d'électeurs non luxembourgeois a presque doublé par rapport aux élections communales de 2017: il passe de 6.487 à 12.626 inscrits pour le rendez-vous du 11 juin 2023.

Mais si l'on regarde le verre à moitié vide, on remarquera que seuls 15% des résidents étrangers de la capitale ont effectué la démarche pour élire le prochain conseil communal. Ce taux était d'un peu plus de 10% courant mars et il y a donc eu un petit sursaut dans la dernière ligne droite. Il y a certes 12.626 électeurs non luxembourgeois inscrits, mais surtout 68.504 non-inscrits. La vie politique et les projets des candidats pour Luxembourg-Ville ne semblent donc guère intéresser les citoyens étrangers.

A noter, enfin, qu'à côté de ces 12.626 électeurs non luxembourgeois, il y a 32.090 électeurs luxembourgeois inscrits pour ces communales 2023 dans la capitale. Ce qui fait quelque 45.000 électeurs au total, pour une population de 132.000 habitants.

