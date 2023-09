Simple Minds de retour à la Rockhal en avril 2024

Simple Minds repart en tournée avec un «Global Tour» annoncé comme étant le plus important réalisé par le groupe depuis 1985. Grands habitués des salles de concert luxembourgeoises, Jim Kerr et ses acolytes feront étape à la Rockhal le 2 avril prochain.

Après y avoir présenté en avril 2017 un show tout en acoustique, puis, en juin 2022, le spectacle qui célébrait les «40 ans de hits» du groupe, Simple Minds va signer son retour à la Rockhal. Le rendez-vous est fixé au 2 avril prochain dans le main hall de la salle eschoise.

Cette tournée montrera que Simple Minds est toujours "alive and kicking" Jim Kerr Chanteur de Simple Minds

Ainsi, après avoir annoncé le semaine dernière une tournée de dix dates dans les îles britanniques entre le 15 et le 29 mars, les vétérans écossais avaient précisé que la suite de leur tournée mondiale (qui passera déjà cet hiver par l'Australie et la Nouvelle-Zélande) serait révélée sous peu. On sait désormais qu’ils enchaîneront donc avec le continent européen et le Luxembourg.

Cette tournée, baptisée «Global Tour», est annoncée comme étant la plus importante réalisée par le groupe depuis 1985.

«Les concerts sont l’élément primaire de Simple Minds. C’est là que nous et notre public prenons vie, au travers de notre musique. Quatre décennies après nos débuts, cette tournée montrera que Simple Minds est toujours "alive and kicking"» a commenté Jim Kerr (64 ans), le chanteur du groupe emblématique des années 1980.

Outre leurs nombreux tubes - «Don’t You (Forget About Me)», «Alive and Kicking», «Belfast Child», «Someone somewhere (in the Summertime)» , etc - ce concert eschois sera aussi l’occasion de découvrir en live les morceaux de leur dernier album, «Direction of the Heart», sorti en octobre 2022.