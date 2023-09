Six nouveaux pop-up stores inaugurés à Luxembourg-Ville

Vêtements, produits fabriqués à partir de miel ou encore vélos et accessoires de BMX,... Les nouveaux pop-up stores s'adressent à une clientèle large et variée.

Ouvrir un magasin éphémère, un tremplin avant de se lancer de manière définitive dans la gestion d'un commerce. Avec le projet «pop-up stores», la Ville de Luxembourg offre la possibilité aux créateurs, entrepreneurs ou start-ups de tester un nouveau produit, service ou concept au contact direct de leur clientèle, en assurant une mise en location à courte durée de surfaces commerciales.

Les magasins éphémères contribuent aussi à la création d’une offre commerciale riche et à attirer un public diversifié en centre-ville.

Des commerces diversifiés

Plusieurs candidats ont rejoint le projet depuis que l'initiative a été lancée. Ce vendredi 8 septembre, le Collège des bourgmestre et échevins a inauguré officiellement six nouveaux pop-up stores situés en Ville Haute ainsi que dans le quartier Gare. Et il y en a pour tous les goûts.

«The Vintage Store» est une boutique proposant des vêtements et accessoires pour hommes et femmes fabriqués il y a au moins 20 ans. Chaque pièce a été minutieusement expertisée et sélectionnée pour ses caractéristiques, sa qualité et sa pertinence avec les tendances vestimentaires d’aujourd’hui. Le magasin éphémère est installé au 38, rue Philippe II, jusqu’au 02/10/2023.

«Maison Hadga» est née de la volonté d’apporter la chaleur authentique marocaine dans les espaces de vie privés. Tous les articles de décoration et articles ménagers proposés sont fabriqués à Marrakech et témoignent du savoir-faire d’exception des artisans marocains. La boutique est installée au 40, rue Philippe II et sera ouverte jusqu’au 31/01/2024

«Bijan’s Shop» met à l’honneur la pratique du BMX. Véritable lifestyle shop, Bijan Kesseler, spécialiste luxembourgeois dans le domaine du BMX, immerge les visiteurs pleinement dans la culture de ce sport extrême en proposant non seulement des vélos, dont sa propre marque BeMiX Bikes qui est son interprétation personnelle d’un vélo urbain inspiré du BMX, ainsi que des protections, des vêtements, des accessoires et bien plus encore. Le commerce, situé 19-25, rue des Capucins, ouvrira ses portes jusqu’au 01/11/2023.

«Mellis» est un magasin spécialisé dans la production et la vente de produits à base de miel. Soucieux de valoriser le miel, de soutenir les apiculteurs et de sensibiliser le public à l’importance des abeilles, Mellis plonge les visiteurs dans une atmosphère captivante où le miel est célébré sous toutes ses formes : les visiteurs pourront y découvrir, parmi bien d’autres produits, toute une gamme de spiritueux de grande qualité signés Mellis. La boutique est installée au 26, rue des Capucins et sera ouverte jusqu’au 05/01/2024

«Sculpture Gallery 66» est une galerie d’art temporaire qui met à l’honneur des artistes sculpteurs luxembourgeois (Lucien Wercollier, Maggy Stein, Jean-Pierre Georg, Charles Kohl), belges (Marc de Corte, Lieven Demunter) et allemands (Prof. Wolfgang Binding). L’antiquaire et experts en art, Armand A. Wagner, souhaite ainsi proposer aux visiteurs de la capitale des œuvres exceptionnelles pour différents budgets. La galerie d'art est située 43, Grand Rue.

Des candidats toujours recherchés

«Mademoiselle Jacky» est une boutique en ligne proposant désormais dans un espace physique au design épuré des vêtements pour femmes de toutes les tailles (manteaux, blazers, robes, blouses…) et des accessoires (chapeaux, boucles d’oreilles, ceintures…) soigneusement sélectionnés pour leur élégance et leur qualité. Le magasin éphémère est situé au 3, rue Jean Origer. Il sera ouvert jusqu'au 30/04/2023.

Les propriétaires de surfaces commerciales temporairement inoccupées souhaitant s’associer au projet peuvent contacter la Cellule Développement économique et commercial de la Ville de Luxembourg, par téléphone au +352 4796-5000 (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00) ou par courriel : dec@vdl.lu

Toutes les informations relatives aux pop-up stores sont à retrouver sur le site internet dédié à l'initiative.