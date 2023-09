«Smartwielen», l’outil qui ambitionne d’«éclairer les électeurs»

L'outil «Smartwielen» a pour but d'informer et d'éclairer les électeurs. © PHOTO: Anouk Antony

Près de 15 ans après son lancement et pour sa quatrième version, Smartwielen poursuit encore et toujours sa mission. Celle de mettre en correspondance les électeurs luxembourgeois – mais aussi toute personne intéressée – avec le(s) partis et les candidats les plus proches de leurs idées. En clair, «de permettre aux électeurs non pas d’être influencés, mais d’être informés et éclairés», assure Raphaël Kies, responsable du projet au sein de l’Uni.

Si l’opération reste toujours réalisée au travers d’un questionnaire en ligne d’une quarantaine de questions et les résultats fournis par un algorithme développé sur le campus de Belval, la version 2023 de l’outil se veut plus inclusive. Disponible depuis ce vendredi, ce dernier se base non seulement sur les éléments relevés par le Zentrum fir politesch Bildung (ZpB) et l’Université de Luxembourg, notamment lors d’échanges avec des experts ou des journalistes, mais aussi sur le travail d’une participation citoyenne.

Une vision la plus réaliste possible

Sur les 44 questions finalement retenues balayant autant de thèmes, «quasiment toutes ont été évoquées lors de ce processus qui s’est arrêté début juin», assure le chercheur. Pour permettre à l’outil d’«éclairer les électeurs» en leur apportant une vision la plus réaliste possible, les données fournies doivent l’être tout autant. Particulièrement celles issues des partis politiques qui «ont été obligés de se positionner», précise Raphaël Kies.

Et ce, afin d’apporter une vision claire, aussi bien sur les idées défendues que sur celles combattues. Autrement dit, l’obligation faite d’apporter «une réponse par ‘oui’ ou par ‘non’ globalement», note le spécialiste en science politique. Une vision manichéenne toutefois compensée par la possibilité pour chaque parti d’apporter des précisions via un commentaire laissé à côté de sa réponse. Sur les douze listes officiellement en lice le 8 octobre, toutes ont décidé de jouer le jeu. Y compris l’ADR qui avait, lors des législatives de 2018, marqué son mécontentement face à cet outil, jugé alors «non objectif».

Devenir un outil incontournable

Accessible en quatre langues – luxembourgeois, allemand, anglais et français -, Smartwielen ambitionne de devenir un incontournable de la campagne électorale. Voire au-delà. Car si l’outil avait été utilisé par quelque 50.000 personnes lors des législatives de 2018, ce qui représentait alors un quart du corps électoral, ses concepteurs voient plus grand en cette super année électorale.

Car même si le questionnaire n’a pas été mis à disposition pour les élections communales, le ZpB et l’Uni estiment que «Smartwielen répond à un véritable besoin dans la société» et donc qu’il constitue «une référence aussi bien pour les électeurs que pour les politiques». Une place spécifique dans le paysage liée avant tout au fait que le dispositif interactif d’information et d’éducation au fonctionnement démocratique ne possède pas, à ce jour, de concurrent. Ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays européens, comme l’Allemagne ou la France, où ce genre d’outils liés à la Civic Tech se multiplient.

Comme pour chaque élection, les données recueillies permettront au ZpB et à l’Uni de poursuivre leur analyse des comportements des électeurs. En 2018, selon les données transmises aux députés, près d’un électeur sur six (15%) avait voté pour un autre parti que celui initialement prévu après avoir utilisé Smartwielen et près d’un quart (24%) avaient opté pour un autre candidat lors du panachage. Un «game changer» potentiel donc, notamment auprès des électeurs les plus jeunes, les 18-24 ans préférant nettement les réseaux sociaux et les outils numériques aux autres canaux de diffusion afin de se forger leur opinion.

Utilisé aussi pour les élections européennes

Cette année, l’analyse d’impact se veut plus poussée, puisque les chercheurs ne se contenteront pas des seules déclarations des utilisateurs, mais s’appuieront sur une comparaison ante et post-élection de deux groupes distincts. Comprenez la mesure de l’écart entre les intentions de vote initiales et les votes effectifs entre ceux qui ont eu recours à l’outil et les autres. «Cela nous permettra de mieux comprendre les évolutions de comportements électoraux, notamment auprès des plus jeunes qui votent parfois par mimétisme familial ou sans connaître réellement toutes les idées proposées», note Raphaël Kies.

À noter enfin que, comme depuis son lancement, l’outil sera de nouveau actualisé lors des prochaines élections européennes. Ces dernières se tiendront en juin 2024. Au cours de ce scrutin, les électeurs luxembourgeois devront élire leurs six représentants sur les 705 membres actuels du Parlement basé à Strasbourg.