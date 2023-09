Spécialistes du comportement canin, elles aident à tisser des liens entre les maîtres et leur chien

Anick (à gauche) et Magalie (à droite) ont fait de leur passion leur travail. © PHOTO: The Smiling House

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

«Les chiens parlent, mais seulement à ceux qui savent écouter», disait l'écrivain turc Orhan Pamuk. Une maxime qui correspond plutôt bien au travail d'Anick et Magalie. Elles ont toutes deux transformé leur passion pour les chiens en leur activité principale et s'occupent des troubles du comportement canin.

Lire aussi :

Un propriétaire de chat agresse une vétérinaire

Si l'activité de comportementaliste canin existe déjà au Luxembourg, Animagick, le nom de la société créé par les deux femmes et implantée à la Gaichel, à la frontière belge, offre une prise en charge globale du canidé, jusqu'à son alimentation, en passant même par son maître. «On travaille, par exemple, avec des vétérinaires nutritionnistes ou des ostéopathes», note Magalie Schwartz.

Un binôme complémentaire

Le métier de comportementaliste canin n'étant pas encore officiellement reconnu, les méthodes de travail sont légion. «De notre côté, on est sur des méthodes bienveillantes, respectueuses du chien, mais aussi des humains. Ce n'est pas toujours évident car certains propriétaires ont la même manière de faire depuis dix ans avec le même chien, ce qui peut rendre notre travail un peu plus fastidieux», ajoute-t-elle.

«De notre côté, on est plutôt complémentaires», sourit Anick. «Nous avons des personnalités différentes qui peuvent mieux accrocher avec la personne qui est en face».

Lire aussi :

Un empoisonneur de chiens sévit-il dans la commune de Kehlen ?

Leur rencontre, elle s'est faite au sein d'un club canin, où elles ont toutes deux évolué en tant qu’éducatrices bénévoles. «On a remarqué qu'il y avait pas mal de troubles du comportement que nous ne parvenions pas à résoudre. Des chiens plus peureux qu'auparavant ou dans la colère. Et la prise en charge individuelle était très compliquée dans le cadre de cours collectifs. Face à ces limites et le fait que nous nous sentions démunies, nous avons décidé de nous former de manière très intensive, pendant trois bonnes années, avant de lancer officiellement Animagick», détaillent les deux femmes.

Instaurer un équilibre entre le maître et le chien

Lancée il y a environ deux ans, l'activité d'Anick et Magalie a déjà permis à de nombreux propriétaires de renouer le lien avec leur chien. «Pour cela, il faut instaurer un certain équilibre dans les binômes pour que l'animal se sente bien et que le propriétaire s'y retrouve aussi», insiste Anick. «Il faut pouvoir faire preuve d'une grande observation». Pour cela, une multitude de services sont disponibles: de la consultation «classique» à la promenade en extérieur avec des exercices pour traiter les troubles du comportement. La société propose également des consultations en cas de pré-adoption!

Lire aussi :

L'inflation met les refuges animaliers à la peine

L'entreprise luxembourgeoise est en développement permanent. Par exemple, la boutique liée à Animagick a été lancée plus récemment et propose pas moins de 400 produits. «Notamment de la nourriture composée de protéines que l'on trouve rarement sur le marché et mieux digérée», indique Anick.

Des produits à base de CBD

Outre les accessoires plus classiques ou encore des friandises aux goûts étonnants (poulet aux myrtilles et aux cranberries), la boutique propose également des produits assez originaux, dont des produits à base de CBD pour calmer les chiens lors d'une crise de stress ou dans le cadre de douleurs. «On ne se rend pas toujours compte de l'importante de l'alimentation pour un chien», glisse Magalie.

Elles illustrent cela avec un récent exemple concret d'un lien renoué avec un chien. «C'était un jeune chiot de quatre ou cinq mois. Il ne parvenait pas à dormir, s'apaiser, sauf quand les propriétaires allaient à l'extérieur. Quand on lui proposait quelque chose à mastiquer, il devenait encore pire, alors que c'est généralement le contraire. En promenade, il était toujours aussi agité».

Lire aussi :

«Nous avons un gros problème de maltraitance animale au Luxembourg»

Les deux femmes décident de consulter une vétérinaire nutritionniste qui a mis en place un plan alimentaire. «Après quatre jours, le chien avait radicalement changé de comportement et s'était finalement apaisé. Il avait en réalité des problèmes de digestion qui provoquaient ces comportements».

Question prix, le pack personnalisé «chiot» commence généralement trois semaines avant l’arrivée du chiot. Il contient un bilan et 7 séances, théoriques et pratiques, pour un prix compris entre 300 et 400€. Plus de renseignements sur le site d'Animagick.