Sur l'A3, à quoi servent tous ces nouveaux ponts?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Impossible de ne pas y prêter attention, d'autant que leurs chantiers accentuent les ralentissements et bouchons: sur l'A3, de nouveaux ouvrages, récemment réalisés ou en cours de construction, enjambent l'autoroute. Ils ont diverses fonctions, et répondent à différents projets: nouvelle ligne ferroviaire Bettembourg-Luxembourg; élargissement de l'A3 à 2x3 voies; extension de la ligne de tram.

Lire aussi :

Six graphiques pour comprendre l'enfer de l'A31

Pour celles et ceux qui se posent la question, on vous rappelle ici les usages de ces infrastructures, en partant de la frontière et en remontant jusqu'à la capitale.

Le passage pour animaux à la frontière

Au passage de la frontière, quand l’A31 devient A3, un imposant passage à faune est en cours de construction. Ce chantier a débuté en mai 2022 et doit se poursuivre jusqu’au début de l’année 2024. Cette réalisation entre dans le cadre des travaux d’élargissement de l’autoroute à 2x3 voies. La passerelle de béton, longue de près de 70 mètres pour relier les champs et bois de part et d’autre de l’A3, atteint près de 7 mètres de hauteur à son point culminant. Cet ouvrage coûte près de 7 millions d’euros.

Après l'aire de Berchem, deux ponts routiers

Juste après l’aire de repos de Berchem, les usagers de l’autoroute passaient déjà sous un pont routier qui enjambaient l’A3. Celui a été détruit et est en train d'être reconstruit pour permettre le passage à 2x3 voies. Dans son prolongement, un autre pont de 20 mètres de long, baptisé OA n°11, a été réalisé et surplombera la nouvelle voie ferrée entre Bettembourg et la capitale, en cours de réalisation.

Lire aussi :

Voici tous les détails pratiques du chantier de l'A3

Puis, sur le chemin en direction de la capitale, vous passez ensuite en dessous d’un nouveau pont (OA n°12) qui franchit, là encore, l’autoroute et la future ligne ferroviaire. Sa portée totale est de 68 mètres et il se découpe en trois travées. L'ouvrage est déjà emprunté par les usagers de la route CR158, entre Roeser et Kockelscheuer.

1 / 7 A la frontière franco-luxembourgeoise, un passage pour animaux, en forme d'arc de cercle, est en construction. © PHOTO: Chris Karaba

2 / 7 Juste après l'aire de Berchem, un nouveau pont routier est en construction, pour permettre l'élargissement de l'A3 à 2x3 voies. © PHOTO: Chris Karaba

3 / 7 Un peu plus loin en direction du nord, un nouveau pont supporte la route CR158. © PHOTO: Chris Karaba

4 / 7 Place ensuite à un autre passage pour animaux, dans une forme différente de celui de la frontière. © PHOTO: Chris Karaba

5 / 7 Après le passage à faune et avant le «bowstring», un pont routier a été construit pour relier Fentange à Kockelscheuer. © PHOTO: Chris Karaba

6 / 7 L'imposant pont ferroviaire «bowstring» de la nouvelle ligne Bettembourg-Luxembourg. © PHOTO: Chris Karaba

7 / 7 Enfin, juste avant la fin de l'A3, le pont Y permet de relier Howald à Gasperich. Les piétons, les cyclistes et le tram l'emprunteront. © PHOTO: Chris Karaba















Un deuxième passage à faune d'envergure

Quelques dizaines de mètres plus loin, place à un autre passage pour animaux, aussi imposant que celui de la frontière, mais d’une forme différente. Cet écoduc, comme on peut aussi appeler l’ouvrage, mesure 72 mètres de longueur pour 51 mètres de largeur. Là encore, il franchit l’A3 et la future voie ferrée parallèle. Le plateau supérieur est entièrement végétalisé, 2.400 arbustes ont été plantés.

Un nouveau pont routier puis l'imposant «bowstring»

Au passage à faune succède un autre pont, routier à nouveau (OA n°13), d’une longueur de 86 mètres et qui permet au chemin communal entre Fentange et Kockelscheuer de passer au-dessus de l’autoroute et de la future voie ferrée entre Bettembourg et Luxembourg.

Place ensuite à l'ouvrage le plus spectaculaire et le plus visible parmi tous : le pont ferroviaire bowstring, construit pendant de longs mois à proximité directe de l’autoroute, puis ripé et mis en place en octobre dernier au terme d’une manœuvre parfaitement orchestrée. L'OA n°14 - son nom de code - mesure 150 mètres de long et enjambe l’autoroute en biais. C’est sur ce pont que passeront les trains, principalement les TER des frontaliers, de la nouvelle ligne entre Bettembourg et Luxembourg.

Le pont Y à Gasperich

Pour terminer, il y a le «pont Y», actuellement en construction et qui s’annonce également spectaculaire, pour relier Howald et Gasperich. Il surplombe l’A3 juste avant que l’autoroute ne se termine, au rond-point Gluck. L’investissement est de 7 millions d’euros pour ce pont défini comme futuriste, en forme de Y donc. Une branche sera exclusivement réservée aux piétons et cyclistes. La seconde leur sera également dédiée, mais elle verra aussi et surtout passer le tramway, entre le pôle d’échange de Howald et son futur terminus au Stade de Luxembourg, prévu pour le printemps 2024.