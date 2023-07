Sven Clement et Mandy Arendt sont les têtes de liste des Pirates dans le Centre

Le Parti Pirate met en lice dix candidates et onze candidats dans la circonscription du Centre.

Le vendredi 14 juillet, le Parti Pirate a présenté ses 21 candidats pour la circonscription Centre à Colmar-Berg dans la soirée. La liste est menée par un duo de tête paritaire : Sven Clement et Mandy Arendt, la nouvelle bourgmestre de Colmar-Berg. Les dix candidates et onze candidats couvrent un large éventail de profils, tant sur le plan régional que socio-économique, précisent les Pirates.

Lire aussi :Sven Clement : «Nous sommes des centristes radicaux»

Le candidat le plus âgé a 69 ans, la candidate la plus jeune 18 ans et la moyenne d'âge est de 41 ans. Cinq pirates ont la double nationalité.

La liste des candidats

Sven Clement (34 ans, député et entrepreneur)

Mandy Arendt (27 ans, bourgmestre et éducatrice)

Lucy Agostini (18 ans, étudiante)

Gabriel Bleser (52 ans, avocat)

Kim Chang Hoffmann (38 ans, juriste)

Nadine Do Carmo Freitas (32 ans, juriste)

Josiane Engel (30 ans, assistante parlementaire)

Mathis Godefroid (24, conseiller communal, étudiant et syndicaliste)

Jean Heuschling (61, ingénieur industriel)

Michel Karp (61, avocat)

Tommy Klein (38, conseiller politique)

Marcel Laschette (69, retraité)

Rebecca Lau (28, assistante parlementaire)

Dr. Boris Liedtke (54, universitaire)

Jil Michels (39, esthéticienne indépendante)

Jelena Mijatovic (36, employée et fondatrice d'une start-up)

Na Shi-Bic (49, Senior Advisor of International Affairs, Chambre de Commerce)

Jo Wampach (41, informaticien)

Jerry Weyer (37, entrepreneur numérique)

Thierry Zoller (44, Chief Information Security Officer)

Roberta Züge (50, vétérinaire)

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol