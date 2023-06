Sven Clement : «Nous sommes des centristes radicaux»

Les Pirates sortent renforcés et confiants des élections communales. Le parti aborde désormais les élections municipales avec un objectif clair.

Ce n'est un secret pour personne que Sven Clement (à gauche) et Marc Goergen se présentent comme têtes de liste aux élections à la Chambre. © PHOTO: siM

L'objectif du Parti Pirate est de former un groupe parlementaire. Il devrait donc obtenir au moins cinq mandats lors des élections à la Chambre. Les deux députés actuels, Sven Clement et Marc Goergen, estiment que cette ambition est très réaliste. Selon eux, la tendance des sondages récents a été confirmée lors des élections communales. «Nous sommes entrés dans cette campagne électorale avec trois conseillers communaux, nous en sommes sortis avec 19. Aucun autre parti n'a progressé autant en pourcentage», a déclaré Marc Goergen mardi à la presse. Treize pirates ont été élus dans des communes à la proportionnelle, six dans des communes à la majorité.

Lire aussi :Le DP, les Pirates et les listes citoyennes sortent vainqueurs du scrutin

«Excellent score» aux élections communales

«Cela montre le potentiel que nous avons en tant que Pirates. Nous comptons aujourd'hui environ 730 membres. Nous avons mobilisé plus d'un quart d'entre eux pour se présenter aux élections communales. Le score est excellent, près de 10% ont été élus, nous sommes donc naturellement très confiants pour les élections législatives», affirme Sven Clement.

Le parti se réjouit particulièrement d'avoir une première bourgmestre à Colmar-Berg, Mandy Arendt, et un premier échevin à Ell, Kim Muller. Les quatre sièges dans la commune de Pétange constituent le plus grand succès. Le fait qu'une coalition CSV/LSAP y soit à nouveau formée, bien que celle-ci ait perdu 10%, irrite Marc Goergen, qui a obtenu 2.435 voix. Les électeurs sont également mécontents. Le LSAP aurait mal négocié, «sinon, avec Jean-Marie Halsdorf, un bourgmestre CSV ne serait pas à nouveau arrivé à la tête, alors que le premier élu, Romain Mertzig du LSAP, reste premier échevin».

Lire aussi :Une Pirate devient bourgmestre de Colmar-Berg

Coup d'envoi de la campagne pirate le 31 août

Le 31 août, le parti Pirate donnera le coup d'envoi de sa campagne pour les élections chambériennes lors du Congrès national de Remich, sur le bateau. «Nous ne nous laissons pas stresser. Nous venons tout juste de terminer la plus grande campagne électorale communale que nous ayons jamais menée. La responsabilité en incombe en grande partie à des membres bénévoles du parti.», souligne Sven Clement.

Nous ne faisons rien en vase clos, mais vivons ce que nous prêchons : Transparence et participation.

Le programme pour les élections législatives sera également discuté à grande échelle et de manière démocratique à la base. «Nous ne faisons pas cela en vase clos. De bonnes impulsions nous parviennent de l'extérieur et nous les intégrons afin de proposer des solutions dans l'intérêt des gens. Nous vivons ce que nous prêchons: Transparence et participation», a déclaré la tête de liste nationale des Pirates.

Comme pour les élections communales, des listes de candidats variées seront présentées en octobre. «Nous ne sommes pas un parti d'élites, mais un parti pour tous, car nous pensons que chaque couche de la population, chaque sexe et chaque catégorie d'âge a le droit d'être entendu en politique», explique Sven Clement.

Le 31 août au plus tard, les noms des huit têtes de liste seront également annoncés. Les Pirates ne misent pas seulement sur des binômes paritaires, mais souhaitent également établir des listes aussi équilibrées que possible. Le slogan reste inchangé : "Gerecht Léisunge fir jiddereen" (des solutions justes pour tout le monde).

Pas d'alliance avec ADR ou déi lénk

«Ces dernières années, on nous a souvent demandé ce que nous représentions, car notre programme n'est ni de droite ni de gauche. Nous sommes des centristes radicaux et pensons qu'il faut prendre les bonnes idées, qu'elles viennent de la gauche ou de la droite du centre. Ce qui est clair pour nous, c'est qu'on ne peut pas travailler avec les extrêmes. Nous nous sommes brûlé les doigts une fois, nous étions jeunes et naïfs. Nous en avons tiré les leçons», a déclaré Sven Clement en faisant allusion au groupe technique que les Pirates ont autrefois formé avec l'ADR.

Lire aussi :Des résultats inattendus pour certains candidats novices et étrangers à Luxembourg-Ville

«Nous voulons faire une politique qui soit pragmatique, qui soit juste, qui n'oppose pas les uns aux autres, mais qui essaie d'emmener tout le monde avec elle», décrit le député. Des coalitions avec l'ADR ou déi lénk ne sont donc pas envisageables. Il ne veut pas non plus être embarqué comme quatrième partenaire pour renforcer la majorité actuelle si cela s'avérait nécessaire. «J'ai beaucoup de plaisir à travailler dans l'opposition, mais il est évident que l'on fait de la politique pour pouvoir façonner et pas seulement pour chercher les poux dans la tête», a encore déclaré Sven Clement.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol