Taina Bofferding entend pérenniser l'Observatoire de l'Egalité

S’il fallait décrire en un mot la raison d’être de l’Observatoire chapeauté par le ministère de la socialiste Taina Bofferding, le plus indiqué serait: mesurer.

Lorsqu’il s’agit d’égalité entre les sexes, la ministre estime qu’il est tentant de s’en référer à des impressions, des ressentis. «L’égalité est une chose fragile, et se baser sur ses sentiments personnels sur la question ne suffit pas. Mesurer, avec des données, des chiffres, c’est se donner la possibilité d’agir de manière ciblée.»

Raison pour laquelle l’Observatoire répond à trois fonctions principales:

Fournir des données objectives et fiables pour développer les stratégies politiques adéquates selon les problématiques soulevées

Soutenir le travail des professionnels du terrain en leur donnant une vue d’ensemble chiffrée fiable

Suivre et analyser les évolutions en matière d’égalité entre les genres au Grand-Duché

«Notre objectif était de mettre à disposition des personnes intéressées un instrument centralisé et facile d’utilisation contenant un maximum de données fiables sur la situation de l’égalité entre femmes et hommes au Luxembourg.»

Plusieurs grandes thématiques couvertes

En tout, ce sont six grandes thématiques qui ont été couvertes pour la récolte de chiffres avérés, à savoir, les violences domestiques, l’emploi, la prise de décision, l’équilibre vie privée et vie professionnelle, l’éducation et le revenu. Un septième volet est également en cours, concernant tout ce qui a trait au domaine de la santé.

«La phase de mise en place de la base de données touchant à sa fin, c’est mon ambition de la développer davantage pour en faire un centre de référence pour les statistiques sur l’égalité au Luxembourg.»

Actuellement, cinquante indicateurs principaux sont disponibles, ainsi que 450 sous-indicateurs. La volonté de Taina Bofferding est d’ailleurs de pérenniser l’avenir de l’Observatoire par voie législative, afin de poser une base légale; tout en désignant un comité d’accompagnement dédié, formé par des experts sur plusieurs questions.

«Il est important de considérer qu’en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, il ne s’agit pas seulement de la question de l’emploi et de la rémunération, que le champ des inégalités est plus vaste que cela. La crise du covid nous a d’ailleurs rappelé à quel point l'égalité des sexes est un objectif qui est souvent suspendu et a tendance à être considéré comme secondaire.»

Une observation qui avait été également relevée lors de la signature de la nouvelle coopération du gouvernement avec le Liser pour analyser les conséquences de la hausse des prix et des habitudes de consommation du point de vue du genre en septembre 2022.

Ce jeudi de présentation a en outre été suivi de deux tables rondes, l’une portant sur la question de l’éducation et ce qui est relatif aux «stéréotypes de genre» et de l’emploi; l’autre sur des constatations de ségrégation dans certains secteurs d’activités.

Intégrer les non-binaires aux statistiques

En matière d’avenir, la ministre de l’Egalité entre les femmes et les hommes a également tenu à annoncer que des discussions étaient en cours sur la question de la non-binarité.

«Toute la diversité des sexes doit pouvoir être analysée, nous voyons avec nos voisins comment nous accorder sur le traitement des données des personnes non-binaires. Nous espérons avoir à terme une base européenne sur laquelle nous appuyer afin d’être tous sur la même ligne. La recherche et la société doivent s’ouvrir à la discussion sur ce sujet.»

Des remous sont donc à prévoir sur le sujet, mais la problématique aura le mérite d’être soulevée et considérée. «Une base centralisée de données fiables sur l’égalité revêt une importance primordiale dans les discussions autour de l’avenir socio-politique», a en outre conclu Taina Bofferding.