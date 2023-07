Toto Da Costa Araujo: «Même le président du Portugal m'a félicité»

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Après six ans au conseil municipal, Toto Da Costa Araujo est désormais autorisé à occuper le poste le plus élevé de Bous-Waldbredimus: il devient bourgmestre. L'homme de 46 ans doit bientôt prêter serment. Dans une interview, il raconte comment il est entré dans la politique locale et pourquoi la nuit après les élections communale s'est révélée être inhabituelle pour lui.

Toto Da Costa Araujo, avant les élections, pensiez-vous obtenir le poste de bourgmestre? Non, pas vraiment. Mon résultat électoral m'a surpris. Même si beaucoup de gens me disent qu'ils ne trouvent pas cela surprenant. J'aurais pu imaginer un poste d'échevin, mais pas celui de bourgmestre (rires). Mais maintenant, c'est comme ça.

Vous êtes conseiller municipal à Bous depuis six ans. Les élections du 11 juin ont montré clairement que les nouveaux venus en politique se frayent un chemin parmi les conseils municipaux, et sont élus. Dans quelle mesure votre expérience en tant que politicien local joue-t-elle un rôle dans votre cas? C'est un avantage, car vous disposez déjà d'une certaine connaissance de la politique locale. Et si vous visez un poste de bourgmestre, il faut même idéalement que vous ayez déjà une expérience du conseil échevinal. J'aime apprendre des autres. Il est important que l'administration et le service technique de la commune fonctionnent bien ensemble. Si cela fonctionne, il sera également plus facile pour un bourgmestre de diriger la commune. J'aime le fait d'avoir pu emporter avec moi la connaissance du fonctionnement d'une municipalité que j'avais acquise auparavant en tant que conseiller municipal. Il est par ailleurs important d'être clair sur la manière dont une commune doit se développer et sur la manière dont les projets peuvent être abordés.

Le paysage des communes de Bous, Scheuerberg, Waldbredimus et Trintingen. © PHOTO: Steve HOPP

Comment êtes-vous arrivé en politique? J'ai toujours été intéressé par la politique. J'aime écouter les gens. Pour moi, il est important de comprendre quelles réglementations légales s'appliquent à certains sujets, ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Par exemple, lorsqu'il s'agit de plans d'aménagement généraux, les citoyens se demandent souvent pourquoi on peut construire ainsi et pas autrement. Ensuite, vous n'avez qu'à expliquer aux gens quelles sont les règles. Grâce à l'expérience en tant que membre du conseil municipal, vous pouvez mieux comprendre toutes ces problématiques.

Lire aussi :Jusqu’à quel point votre commune est-elle transparente ?

Le «mariage» de Bous et Waldbredimus sera officiel au 1er septembre. À votre avis, faut-il quand même faire quelque chose pour que la fusion soit mieux accueillie par la population locale? Je vois la fusion comme un grand défi. J'espère qu'après six ans de discussion, cette nouvelle réalité est maintenant ancrée dans les esprits. Cependant, on connaît des cas où les municipalités ont fusionné, mais les citoyens ne l'ont pas perçu. Chaque projet a ses avantages et ses inconvénients, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je peux imaginer que dans les six prochaines années, les gens seront beaucoup plus intéressés par la fusion qu'ils ne le sont maintenant. Nos deux communautés sont sur un pied d'égalité, nous avons les mêmes intérêts.

Avec près de 3.000 habitants, la nouvelle commune fusionnée compte presque deux fois plus d'habitants que Bous, par exemple. Comment cela vous affecte-t-il et affecte-t-il votre travail politique? Le poids politique de la commune, que cela soit à l'échelle régionale ou nationale, ne sera plus le même qu'avant. En tant que commune de 3 .000 habitants, vous procédez différemment. Le défi est aussi de combiner les différents services des deux communautés et de se serrer les coudes. Et, bien sûr, il y a les sept projets votés par la Chambre dans le cadre du projet de loi sur la fusion. Conformément à la loi, nous avons droit à une période transitoire de dix ans. Nous serons onze membres au nouveau conseil municipal et je suis convaincu qu'ensemble, nous prendrons les bonnes décisions.

Antonio Da Costa Araujo souhaite conserver le caractère rural des deux communes voisines. © PHOTO: Marc Wilwert

À propos de Toto Da Costa Araujo Antonio Da Costa Araujo est né au Luxembourg en 1976 de parents portugais. Il est né à Stadtbredimus, où ses parents vivent toujours. Déjà enfant, il se faisait appeler «Toto», une version abrégée du prénom Antonio. Il a conservé ce surnom jusqu'à présent. «Tout le monde dans le village et de l'extérieur ne me connaît que sous le nom de Toto.» Ce spécialiste des télécommunications de formation travaille depuis 22 ans pour les CFL, où il dirige le service d'entretien et de réparation des véhicules ferroviaires. Toto Da Costa Araujo vit à Erpeldange avec sa compagne et ses deux enfants.

Après Louis Pinto à Lintgen, vous devenez le deuxième bourgmestre d'origine portugaise au Luxembourg... Je précise que contrairement à Louis Pinto, je ne suis titulaire que d'un passeport luxembourgeois. Je n'ai pas la double nationalité. Mais cela n'a pas d'importance jusqu'à présent. J'ai été surpris que les journalistes de Contacto m'aient déjà contacté et posé des questions le dimanche des élections. Et au milieu de la nuit, j'ai soudainement reçu un appel auquel je n'ai pas répondu au début parce que je ne connaissais pas le numéro. Il s'est alors avéré que le président du Portugal (Marcelo Rebelo de Sousa) ait tenté de me joindre, car il voulait me féliciter pour mon élection. Un jour plus tard, je lui ai même parlé personnellement au téléphone. Il m'a félicité et m'a dit qu'il était très heureux et fier de mon résultat électoral (sourire).

En tant que bourgmestre, envisagez-vous d'être plus à l'écoute des intérêts des habitants lusophones de la commune fusionnée? Je pense que c'est bien que les citoyens étrangers puissent voter. Avec moi, les concitoyens portugais ont quelqu'un qui parle leur langue et qui peut peut-être leur prêter main-forte. Parce qu'ils maîtrisent peu ou pas la langue luxembourgeoise. De cette façon, ils ont une personne de contact qui peut leur parler dans leur langue maternelle. Ensuite, il leur sera peut-être plus facile de s'intégrer à la vie ici.

Avec moi, les concitoyens portugais ont quelqu'un qui parle leur langue et qui peut peut-être leur prêter main-forte.

Que ferez-vous dans les premiers jours de septembre lorsque vous prendrez officiellement vos fonctions de bourgmestre? Je devrai traiter directement avec l'administration de la municipalité fusionnée. L'organisation du système scolaire à Bous et Waldbredimus me tient également à cœur, je m'entretiendrai avec le comité d'école dès que la fusion sera effective. Parce que je veux me faire ma propre opinion à ce sujet. Je suis moi-même père de deux écoliers.

Quelle est votre vision du développement de la nouvelle commune? Le caractère rural de la commune doit être préservé. La nature occupe une place spéciale au sein des deux communautés. Il y a beaucoup de cerisiers autour de Waldbredimus, Bous est la commune avec le plus de saules têtards du pays. Le stock forestier de la commune de Waldbredimus est également remarquable. Le paysage doit être préservé, mais aussi exister en harmonie avec l'agriculture existante.

Lire aussi :Louis Pinto sera le premier bourgmestre d'origine portugaise du Luxembourg