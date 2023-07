Toujours plus d'assurés pour toujours plus de dépenses pour la CNS

Share this with email

1.037.368, c'est le nombre de certificats d'incapacité de travail délivrés par la Caisse nationale de santé au cours de l'année 2022. C'est énorme, on parle d'une hausse de 31,1% par rapport à l'année précédente, sachant que 2021 avait été davantage marquée par la pandémie que 2022. Toutefois, dans le détail, si 86.883 certificats avaient été émis pour une maladie en lien avec le covid-19 en 2021, cette même donnée est passée à 180.536 en 2022. Cette situation, parmi tant d'autres, a forcément eu un impact sur les finances de la CNS. Cette dernière a fait son bilan de l'année écoulée au travers de son rapport annuel.

Ainsi, l'année dernière, la population protégée totale a une nouvelle fois évolué de 2,4% pour atteindre un nombre de 936.254 personnes en moyenne annuelle contre une évolution de 2% en 2021. La progression est donc stable au fil des années. À noter également que parmi ces personnes protégées, 336.733 ne résident pas au Luxembourg.

Toujours plus de bénéficiaires à domicile

Comme cela était déjà le cas l'année passée, on observe une variation plus importante des bénéficiaires à domicile en 2022, à savoir une augmentation de 4,5% contre une augmentation de 0,6% des bénéficiaires en établissements. Les taux de variation 2022 sont similaires aux taux de croissance annuel moyen observé pour la période 2018 à 2022.

Question finances, du point de vue de l'assurance dépendance, le résultat est positif avec un solde de 31,1 millions d'euros, de quoi renflouer l'excédent cumulé qui frôle les 312 millions d'euros. On ne peut toutefois pas en dire autant de l'assurance maladie-maternité. Avec un solde des opérations courantes de -41,6 millions d’euros, la réserve globale de l’assurance maladie-maternité passe de 903,2 millions en 2021 à 861,6 millions d’euros en 2022, ce qui correspond à une régression de -4,6% par rapport à 2021. Voilà déjà plusieurs années que ce bas de laine se détricote peu à peu.

La CNS le concède: si les dépenses sont suffisamment maîtrisées avec une réserve financière bien au-dessus de la réserve légale, la situation actuelle a de quoi préoccuper. «Nous devons constater des soldes négatifs depuis quelques années qui ne se justifient pas par des évènements ponctuels ou exceptionnels. Au contraire, il s’agit dans leur grande majorité de dépenses structurelles qui évoluent plus rapidement que les recettes de la CNS et cette tendance est particulièrement difficile à inverser», note Christian Oberlé, Président du Conseil d'administration de la Caisse nationale de santé.

Une nouvelle dépense qui s'annonce coûteuse

Et comme si cela ne suffisait pas, rappelons que la prise en charge de la psychothérapie a enfin pu être concrétisée. «C’est une nouvelle dépense qui risque d’augmenter très vite, parce qu’elle rencontre un besoin réel et urgent», poursuit le Président, qui parle d'une mesure qui pèsera fort sur les futures dépenses de la CNS.

Ce dernier milite donc pour des investissements dans la transition numérique et l'e-santé et plaide pour la mise en place d’un système informatique unique pour le secteur hospitalier et extrahospitalier luxembourgeois. Des travaux allant dans ce sens ont d'ailleurs débuté en 2022. La CNS deviendra-t-elle un jour 100% digitale? Christian Oberlé est quant à lui plus tempéré. «Le contact humain reste un élément clé (...). La digitalisation deviendra un atout pour la CNS dans le développement de nouveaux services qu’elle proposera», dit-il. Preuve en est le récent déménagement dans la nouvelle Cité de la sécurité sociale, permettant d'accueillir toujours plus d'assurés.