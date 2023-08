Tourisme: les pratiques des résidents décortiquées

Les résidents luxembourgeois partent principalement en Europe, et surtout en France. © PHOTO: AFP

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Alors que la période des congés d'été bat son plein, le Statec offre un coup de projecteur intéressant sur le marché du tourisme avec, d'une part, les pratiques des résidents en termes de voyages et, d'autre part, l'offre et le poids économique du secteur dans le pays.

Lire aussi :

L'aéroport de Luxembourg a performé durant le mois de juin

Concernant les séjours, on apprend ainsi que les résidents ont effectué trois millions de déplacements et 20 millions de nuitées, au Grand-Duché ou à l'étranger, en 2022. Le tourisme de loisirs (vacances et visites familiales ou amicales) représente 89% de ces déplacements, les déplacements professionnels 11%.

Le nombre et la durée des séjours en hausse

La période de crise sanitaire semble bel et bien être digérée: «En 2022, les résidents ont réalisé +30 % de séjours en plus par rapport à l’année 2019. La progression atteint +40 % si l’on considère le nombre de nuitées plutôt que le nombre de séjours, puisque la durée moyenne des séjours a également augmenté sur cette période», souligne le Statec dans sa publication. En effet, cette durée moyenne était de 6,8 nuitées en 2019; elle est passée à 7,6 nuitées en 2022.

© PHOTO: Statec

L'inflation constatée en 2022 ne semble pas non plus avoir eu un impact sur les pratiques touristiques des résidents, puisque le nombre de séjours annuels a évolué de quatre à cinq, et le nombre de nuitées a donc augmenté de 26 à 36 par rapport à 2019. Pour le Statec, outre la fin des restrictions sanitaires pour voyager, le télétravail semble être une des explications à cette tendance: «L’installation du télétravail dans le quotidien de nombreux résidents a laissé plus de flexibilité dans les déplacements, d’anticipation dans les départs ou la possibilité de prolonger les séjours en y incluant des journées de télétravail. Reste à voir si cette progression se confirmera en 2023.»

Lire aussi :

Comment planifier ses vacances avec l'intelligence artificielle?

Néanmoins, derrière ces chiffres positifs se cachent des disparités au niveau de la population. 17% des résidents n'ont effectué aucun séjour en 2022, un niveau équivalent à 2019, et ce taux passe même à 25% parmi les ménages qui se situent dans le premier quartile des revenus (revenus "les plus faibles").

Plutôt en voiture, plutôt en France et plutôt à l'hôtel

L'Europe reste la destination la plus prisée des résidents, aussi bien pour les loisirs que pour les affaires. Et de loin, avec plus de neuf séjours sur dix sur le Vieux Continent. La moitié des voyages professionnels ont lieu dans un pays frontalier du Luxembourg. Concernant les loisirs, la France reste la destination préférée des résidents: 22% des séjours y ont eu lieu, un chiffre quasi stable depuis 25 ans.

Un peu plus de la moitié des Luxembourgeois qui effectuent des séjours utilisent leur voiture privée. Les déplacements en avion arrivent en deuxième position, à 35%. C'est moins qu'en 2019 (41%) mais, en valeur absolue, «on observe une augmentation du transport aérien, les résidents ayant réalisé 940.000 déplacements en avion en 2022 contre 840.000 en 2019, soit une progression de 12 % en 3 ans», remarque le Statec.

Lire aussi :

Voyages: Le point sur vos droits en tant que citoyens européens

Enfin, les résidents préfèrent toujours l'hôtel comme moyen d'hébergement (40%), même si ce taux était encore de 50% en 2019. A noter que 36% des séjours ont lieu dans des hébergements dits gratuits, la résidence secondaire entrant dans cette catégorie.

Côté budget, le coût moyen d'un voyage a fortement augmenté depuis 2019, passant de 991 euros à 1.253 euros par personne. Tous les postes de dépense sont en hausse, que ce soit le transport, l'hébergement, l'alimentation, le shopping et les autres activités. Pour une nuitée, un résident a déboursé, en moyenne, 163 euros en 2022, contre 146 euros trois ans auparavant.

Au Luxembourg, les touristes sont aussi nombreux qu'avant la crise sanitaire

Après les pratiques des Luxembourgeois, passons à l'offre du secteur au Grand-Duché. On apprend tout d'abord qu'au 1er janvier dernier, il y a 216 hôtels, auberges ou pensions dans le pays, pour une capacité de 7.769 chambres. Près de la moitié de ces hébergements (43%) se trouvent dans la région Centre.

Lire aussi :

Le tourisme luxembourgeois est plus attrayant que jamais, voici pourquoi

Outre ces hôtels, «il ne faut pas négliger l’importance des 70 campings répartis sur le territoire, qui offrent la possibilité à plus de 38.000 personnes de séjourner au Luxembourg», souligne le Statec. Plus de la moitié se trouvent dans la région Ardennes (nord du pays). Enfin, si le nombre de cafés a baissé de 11% entre 2017 et 2023 (il y en a 860 aujourd'hui), celui des restaurants a augmenté, passant de 1.350 à 1.451.

Les hébergements touristiques ont recensé 1.16 million d'arrivées en 2022, soit un niveau équivalent à la fréquentation avant la pandémie de covid-19. Les Néerlandais dominent toujours le classement, devant les voisins belges et allemands. A noter que le tourisme local est en hausse - 77.000 arrivées de résidents luxembourgeois dans les établissements en 2022, contre 67.000 en 2019 - tandis que la fréquentation de touristes asiatiques a fléchi de 60%, le nombre d'arrivées diminuant de 59.000 à 25.000 sur la même période!

Lire aussi :

Une balade paisible au cœur de la nature dans les environs de Vianden

Ces 1,16 million d'arrivées de tourismes se sont matérialisées en 2,7 millions de nuitées, le tourisme international représentant 2,4 millions de ces nuitées. La région Centre est toujours plébiscitée, et il faut noter, en 2022, la belle progression de la région Sud, où le nombre de nuitées a augmenté de près de 40%. Esch capitale européenne de la culture n'est certainement pas étrangère à cette tendance.

Le secteur du tourisme toujours en dessous de 1% du PIB

La publication du Statec s'intéresse enfin au poids économique du tourisme au Luxembourg. En 2021, les visiteurs ont dépensé 3,7 millions d'euros sur le territoire national. Le niveau d'avant-covid n'est pas atteint mais il y a fort à parier que l'année 2022 sera synonyme de progression. Près de 90% de ces dépenses proviennent des touristes étrangers.

© PHOTO: Statec

Alors que le tourisme pesait pour 1,2% du PIB avant la crise sanitaire, cette part est tombée à 0,8% en 2021. «Deux effets antagonistes expliquent cette évolution : l’augmentation du PIB national entre 2019 et 2021, ainsi que la diminution des revenus des secteurs directement en contact avec les visiteurs, comme par exemple le secteur de l’hébergement», précise le Statec.

Lire aussi :

Plus d'un demi-million de visiteurs à Esch2022 !

Le nombre d'emplois dans le secteur, quant à lui, n'a que très peu varié malgré la tempête du covid-19, et il se situe toujours autour de 38.000. «Les mesures gouvernementales appliquées pendant la pandémie ont contribué au maintien de l’emploi», souligne encore le Statec. La restauration représente près de la moitié de ces emplois dans le domaine du tourisme.