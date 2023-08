Tous les partis ont leur numéro pour les législatives

12 partis s’affronteront lors des élections législatives programmées le 8 octobre prochain. Depuis ce jeudi 10 août, on connaît la numérotation dans laquelle ils apparaîtront dans les urnes.

Il ne fallait pas arriver en retard ce jeudi à la Cité judiciaire. En vue des élections législatives du 8 octobre prochain, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Pierre Calmes, procédait au tirage au sort des numéros à attribuer aux listes électorales nouvellement introduites. En d’autres mots, on assignait un numéro aux partis qui ne s’étaient pas présentés aux élections communales de juin dernier et qui donc n’avaient pas pris part au tirage au sort effectué en avril dernier. Programmé à 10h, il s’est clôturé … dans la minute suivante.

Il faut dire qu’ils n’étaient que quatre à attendre leur place sur les listes, à savoir déi Konservativ - d’Fräiheetspartei, le KPL, Liberté - Fräiheet! et Volt. Ces deux derniers étant ce qu’on peut qualifier de nouveaux arrivants. Ainsi Volt - qui se définit comme le premier parti politique paneuropéen, avec un programme basé sur la promotion de l’Union européenne, l’égalité des chances et un engagement en faveur du climat - a profité du dernier jour de dépôt des candidatures pour les législatives (à savoir le mercredi 9 août) pour annoncer qu’il présentera des listes dans le Sud et à l’Est. Par le passé, il s’était déjà présenté aux élections européennes de 2019.

C'est le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Pierre Calmes, qui a procédé au tirage au sort. © PHOTO: Gerry Huberty

Liberté – Fräiheet! est, lui, le mouvement lancé par Roy Reding après son départ de l’ADR. Il a déposé une liste dans les quatre circonscriptions.

À noter aussi que le parti Mir d’Vollek, présent lors des élections communales de juin, ne présente pas de liste pour les législatives. D’où son absence dans la numérotation ci-dessous.