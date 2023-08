Loisirs

Schueberfouer: on y trouve même un bubble tea Barbie

La «Fouer» est de retour depuis le 23 août (et jusqu'au 11 septembre prochain). Avec ses manèges, mais aussi sa farandole de restaurants et autres «take-out». Aux côtés de ses quasi légendaires spécialités gastronomiques trônent aussi quelques gourmandises plus originales. On vous en présente six.