Trop de conducteurs flashés à Hollerich: des panneaux plus grands seront installés

Des panneaux d’une taille plus importante indiquant la présence du radar et des signaux rappelant la vitesse 50km/h seront installés dans les plus brefs délais. © PHOTO: Anouk Antony

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Mercredi, nous consacrions un article sur l'incroyable efficacité des radars fixes installés route d’Esch et rue Dr Charles Marx à Hollerich, étant même considérés comme faisant partie des «meilleurs» du pays en termes de détections d'infractions.

Lire aussi :Radar de Hollerich: 51.352 victimes en moins de 6 mois!

Les chiffres, livrés par le ministre de la Mobilité François Bausch (déi Gréng), parlaient d'eux-mêmes. Au total, pas moins de 51.352 infractions ont été enregistrées en l'espace de six mois. Dans 99,98% des cas, les excès étaient néanmoins inférieurs à 10km/h.

Colère générale

L'information, reprise à de nombreuses reprises dans la presse luxembourgeoise, a eu tôt fait de provoquer l'ire d'une partie de la population, reprochant le caractère «excessif» de ces radars situés à des endroits pas forcément très dangereux, comme l'avait indiqué le député Mars Di Bartoloméo (LSAP) dans sa question parlementaire.

Lire aussi :Plus de 326.000 véhicules flashés en 2022

Est-ce la gronde générale qui a poussé le ministère de la Mobilité à prendre une nouvelle fois la parole ce jeudi? Nul ne le sait. Toujours est-il que le ministère a rappelé, par voie de communiqué, que l'endroit où se situe le radar, à proximité de plusieurs établissements scolaires, est extrêmement dangereux, avec une fréquence élevée de non-respect, à la fois de la vitesse maximale autorisée et des feux rouges. «Compte tenu du nombre important de lycéens (7.000 lycéens au Campus Geeseknäppchen et 3.800 étudiants au Conservatoire de la Ville de Luxembourg), dont plusieurs traversent la route d'Esch en empruntant le passage pour piétons équipé de feux tricolores pour accéder au pôle d’échange Bouillon, il est essentiel de limiter la vitesse maximale à 50 km/h», assure le ministère de la Mobilité.

Lire aussi :De nouveaux radars attendus dans les prochains mois

Ce dernier a également souhaité tordre le cou aux idées reçues. Non, ces dispositifs n'ont pas été installés dans l'unique but de récolter de l'argent. «A l’heure actuelle, cette limitation (de 50km/h, NDLR) est déjà clairement signalée après la place de Hollerich. La transition vers une route à caractère péri-urbain, voire autoroutier, ne commence qu’après ledit carrefour, ce qui entraîne une augmentation progressive de la limitation de vitesse».

De nouveaux panneaux prévus

Cela dit, on apprend que dans le cadre du plan national de sécurité routière, des panneaux d’une taille plus importante (110cm x 120cm) indiquant la présence du radar et des signaux rappelant la vitesse 50 km/h complétés par le panneau d’avertissement «enfants» seront installés par l’administration des ponts et chaussées dans les plus brefs délais, de quoi dissiper les doutes des automobilistes les plus distraits.

Lire aussi :3.900 infractions pour utilisation du téléphone au volant en 2022

Le ministère de la Mobilité va même plus loin en ajoutant que «toute demande d’apaisement du trafic avec limitation de la vitesse à 30 km/h émanant des communes sera accordée, si des mesures constructives sont mises en œuvre conjointement». D'un autre côté, «toute demande d’augmentation de la vitesse à hauteur des établissements scolaires à Hollerich est démesurée». On l'aura compris, les conducteurs devront continuer à lever le pied, à Hollerich comme ailleurs cela dit.