Un accord pour mieux traiter les plaintes liées à l'aviation

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Pour une grande partie des Luxembourgeois, les vacances bien méritées commenceront dans les jours et semaines à venir. Et la plupart d'entre eux partent soit en voiture, soit en avion. Les deux modes de transport ont leurs avantages et leurs inconvénients, et dans les deux cas, il faut toujours s'attendre à ce que quelque chose se passe mal. Contrairement au voyage en voiture, le voyage en avion offre la possibilité de faire une réclamation en cas d'incident dont le voyageur n'est pas responsable.

Lire aussi :Voyages: Le point sur vos droits en tant que citoyens européens

Afin que les consommateurs puissent faire usage de ce droit, la procédure doit être simplifiée. Un accord en ce sens a été signé lundi après-midi par le ministère de la Consommation, l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC) et le Centre Européen de la Consommation (CEC).

Quel est l'intérêt de cet accord?

Si un vol est annulé ou retardé, ou si par exemple les bagages atterrissent dans le mauvais avion, et que la compagnie aérienne ou le fournisseur responsable ne prend pas en charge l'indemnisation dans la mesure souhaitée, les personnes concernées au Luxembourg ont la possibilité de s'adresser soit à l'autorité d'exécution correspondante du ministère de la protection des consommateurs, le National Enforcement Body (NEB), soit à l'une des deux organisations de protection des consommateurs, le CEC et l'UCL. Le problème, c'est que les compétences de ces différents interlocuteurs ne sont pas les mêmes. L'ULC, par exemple, s'occupe exclusivement des questions nationales, tandis que le CEC ne peut être sollicité que si le problème est intervenu au sein de l'UE.

Nous voulons ainsi supprimer la complexité de la question. Paulette Lenert Ministre de la Protection des consommateurs

L'accord entre les trois acteurs vise à les mettre en réseau. «À l'avenir, le consommateur ne devra plus se soucier de savoir à qui il s'adresse», explique la ministre de la Protection des consommateurs, Paulette Lenert (LSAP). L'important, c'est que le voyageur lésé sache quels sont ses droits et comment il doit procéder. La question du choix de l'interlocuteur habilité à lui venir en aide est ensuite réglée en interne. «Nous voulons ainsi éliminer la complexité de la procédure», explique Paulette Lenert.

Quels sont les droits des voyageurs aériens?

Les droits des voyageurs sont définis à l'échelle européenne. L'existence et l'étendue d'un droit de réclamation dépendent de différents facteurs. Si un vol est annulé, l'indemnisation est proportionnelle à la distance de vol réservée. Si la distance est inférieure à 1.500 kilomètres, le client a droit à 250 euros, si elle est inférieure ou égale à 3.500 kilomètres, il a droit à 400 euros, et si elle est supérieure à 3.500 kilomètres, la personne concernée reçoit 600 euros. Le droit à une indemnisation, à un remboursement ou à des dommages et intérêts existe également si le vol a subi un retard important ou si les bagages n'ont pas été transportés correctement.

Lire aussi :L'aéroport de Catane ferme ses portes jusqu'à mercredi

Comme l'explique Patrick Wildgen du service compétent du ministère, les voyageurs aériens dont les bagages ont été oubliés ou chargés dans un mauvais avion ont par exemple le droit de se procurer sur leur lieu de vacances «dans une mesure raisonnable» des vêtements appropriés et un remplacement de leurs effets personnels manquants. La facture peut alors être présentée à la compagnie responsable.

À partir de quand un retard de vol donne-t-il droit à une indemnisation?

«Ce droit ne s'applique qu'à partir d'un retard d'au moins deux heures et, pour les vols plus longs, d'au moins trois heures», explique Patrick Wildgen. Et c'est l'heure d'arrivée prévue et non l'heure de décollage prévue qui est déterminante. Selon les chiffres d'Eurocontrol, environ deux tiers des vols en Europe sont à l'heure. Ces dernières années, des retards de plus d'une heure ont été enregistrés pour 8 à 11% des vols.

Dans quel délai une réclamation est-elle traitée?

Comme l'expliquent les défenseurs des consommateurs, les personnes concernées doivent d'abord s'adresser à l'entreprise responsable. Celle-ci dispose alors de deux mois pour traiter le dossier et, le cas échéant, veiller à une indemnisation. Parallèlement, le consommateur peut déjà demander conseil à l'un des acteurs de la protection des consommateurs au sujet d'une plainte. Ceux-ci interviennent si l'entreprise ne respecte pas le délai de deux mois ou si elle ne réagit pas comme elle le souhaite à la réclamation.

Lire aussi :Des conseils pour passer de bonnes vacances quand on voyage seul

Le traitement au sein du ministère de la protection des consommateurs peut alors prendre encore plusieurs mois. En raison du grand nombre de réclamations pendant la pandémie de covid, de nombreux cas se sont accumulés au ministère, de sorte que l'année dernière, le délai de traitement a dépassé 90 jours pour deux tiers des cas.

Quelles sont les chances de succès?

Alors qu'au cours de l'année 2021, les litiges ont abouti dans deux tiers des cas à une décision favorable aux consommateurs, les chances de succès n'étaient plus que de 20 à 30% en 2022. L'année dernière, un litige sur trois s'est terminé en faveur de l'entreprise. Dans près de 40% des cas, les parties sont parvenues à un accord ou ont trouvé une autre solution. «Si un consommateur n'obtient pas gain de cause, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est dans son tort», explique Paulette Lenert. Ce qui est déterminant pour obtenir une indemnisation, c'est toujours de savoir dans quelle mesure on se situe dans le cadre du droit européen.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol