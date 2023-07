Un adolescent de 15 ans a disparu depuis mercredi

Share this with email

Qui a vu José Rafael Teixeira De Azevedo? L'adolescent de 15 ans est porté disparu depuis ce mercredi 26 juillet. La police d'Ettelbruck a lancé un appel à témoins pour le retrouver.

Au moment de sa disparition, le jeune homme portait un t-shirt noir, un short et des baskets noires. Il mesure entre 1,50 et 1,60 mètres et est de carrure «forte», précise la police, qui ajoute que l'adolescent a besoin d'une aide médicale.

Toute information sur le lieu où pourrait se trouver le jeune homme doit être communiquée au commissariat de police d'Ettelbruck au (+352) 244 84 1000 ou par e-mail à police.ETTELBRUCK@police.etat.lu.