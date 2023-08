Un ancien basketteur luxembourgeois aide les stars chez Adidas

Share this with email

Il est encore tôt le matin à Los Angeles, mais Miles Jackson-Cartwright doit déjà faire face à ses premières obligations professionnelles. «On a inscrit quelques réunions à mon agenda», écrit-il. Trois heures plus tard, l'homme de 31 ans donne de ses nouvelles. Aujourd'hui, Jackson-Cartwright mène une tout autre vie. Depuis 2021, il travaille comme manager au Global Brand Marketing du fabricant d'articles de sport Adidas. Le basket-ball est son domaine de compétence.

Après une saison à Dudelange (2018 à 2019) ainsi que deux ans à Esch, l'ancien joueur de basketball devait partir pour la Suède. «Deux jours avant le départ prévu, j'ai reçu l'offre d'Adidas». Les responsables du club de première division font preuve de compréhension. «Quand l'entraîneur m'a demandé quels étaient mes rêves, je lui ai expliqué exactement ce que je fais aujourd'hui».

Au Luxembourg, Miles Jackson-Cartwright a d'abord joué pour Dudelange, puis pour Esch. © PHOTO: Christian Kemp

C'est au Luxembourg que Jackson-Cartwright s'est préparé à travailler pour le groupe. Outre la création de sa propre marque, il suit une formation par correspondance et travaille également dans le département marketing du magasin de mode et de design Smets. «Esch m'a permis de faire cela. J'ai beaucoup appris pendant cette période, car j'ai pu m'occuper du marketing des médias sociaux et j'ai eu affaire à des marques dans la haute couture». Il pense encore souvent à cette période au Luxembourg. «J'ai rencontré beaucoup de personnes créatives avec lesquelles je suis encore en contact aujourd'hui». Il entretient également encore de bonnes relations avec la Dudelangeoise Shalonda Winton et l'Eschois Jordan Hicks.

Dans sa liste de contacts, on trouve désormais aussi des stars internationales. Jackson-Cartwright travaille avec des basketteurs et basketteuses célèbres comme Candace Parker ou Anthony Edwards. «Il est important pour moi de raconter avec nos projets des histoires qui correspondent à l'athlète. C'est pourquoi j'ai la possibilité de faire la connaissance des sportifs. J'ai noué une relation étroite avec Anthony, car même si je n'ai pas joué dans la NBA, je sais ce à quoi un professionnel doit faire face».

Il parle plutôt rarement de sa carrière active avec les stars. «Ils savent que j'ai joué, cela suffit aussi. Nous nous respectons mutuellement et je fais partie de l'équipe qui veut les aider». La préparation de la campagne pour la sortie prochaine de la première série de chaussures personnelles de l'international américain Edwards compte actuellement parmi ses tâches principales.

J'ai participé le mois dernier au All-Star Game de la WNBA, avant cela à la Summer League et cette année aussi au All-Star Game de la NBA. Je vis beaucoup de choses cool. Miles Jackson-Cartwright

Même si Jackson-Cartwright apprécie son travail et sa nouvelle vie dans sa ville natale de Los Angeles, cela lui manque quand même de jouer lui-même. «Je rencontre parfois des amis, mais la compétition me manque. De plus, j'aimais toujours rencontrer de nouveaux coéquipiers». Bien qu'il ait eu plus de temps libre en tant que basketteur, le joueur de 31 ans ne se plaint pas. «En tant que joueur actif, j'avais aussi du stress. Je devais toujours être prêt». Dans son travail actuel, les expériences positives l'emportent: «Je travaille pour une marque que j'ai aimée toute ma vie. Le mois dernier, j'ai participé au All-Star Game de la WNBA, avant cela à la Summer League et cette année aussi au All-Star Game de la NBA. Je vis plein de choses cool».

Miles Jackson-Cartwright stylise la recrue NBA Gradey Dick. © PHOTO: D.R.

Jackson-Cartwright veut continuer à travailler dur, car il n'est pas encore arrivé au bout de ses rêves. «J'ai toujours eu le désir de devenir champion NBA. Je n'y suis pas parvenu en tant que joueur, peut-être dans une autre fonction. Je pourrais aider à construire quelque chose et travailler à la tête d'une équipe. Je suis jeune, affamé et très compétitif. Car même si je ne dribble plus, j'ai toujours cette flamme en moi. Le sport est important pour moi. Actuellement, je donne tout pour Adidas, peut-être un jour en NBA. Rien n'est impossible».

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin