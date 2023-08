Un appel à témoins suite à une altercation entre deux automobilistes sur l'A13

46 ans après la mort du King

La plus grande fan d'Elvis Presley est luxembourgeoise

La passion de Francine Dumong pour le King reste intacte depuis 1969. Elle est aujourd'hui à la tête d'un fan club réunissant plus de 130.000 personnes sur les réseaux sociaux et dont fait notamment partie l'ex-épouse d'Elvis et ses anciens musiciens.