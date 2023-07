Un «cataclysme» en vue pour les chauffeurs frontaliers

Il n'existe toujours pas d’accords bilatéraux entre le Luxembourg et ses pays voisins concernant les chauffeurs qui passent généralement beaucoup plus de temps en dehors des frontières du Grand-Duché.

La situation perdure depuis plusieurs années et ne semble pas déboucher sur un épilogue positif. De nombreux chauffeurs routiers frontaliers ne sont en effet plus affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise. Les concernés? Ceux étant employés au Grand-Duché, mais effectuant au moins 25% de leur travail dans leur pays de résidence. À la base, cette limitation visait à combattre le dumping social. Or, personne ne s'en étonnera, les chauffeurs routiers frontaliers et employés au Luxembourg passent généralement beaucoup plus de temps en dehors des frontières du Grand-Duché qu'à l'intérieur du pays.

Dès lors, de nombreux routiers, on parle d'un millier de concernés rien qu'en début d'année 2021, ont perdu leurs droits sociaux, comme la perte du congé parental ou encore des allocations familiales. Le LCGB, le syndicat majoritaire dans le secteur du transport, avait d'ailleurs dû intervenir auprès du ministère de la Sécurité Sociale, afin que la situation soit réglée. «Beaucoup de salariés, notamment belges, avec lesquels je discute se demandent s'ils ne devraient pas plutôt retourner travailler dans leur pays de résidence car ils ne voient plus l'intérêt de travailler au Luxembourg s'ils finissent affiliés à la sécurité sociale belge», explique, Paul Glouchitski, Secrétaire syndical à la LCGB.

Une situation «inacceptable»

Le même syndicat est aujourd'hui remonté au créneau, la situation n'ayant toujours pas évolué favorablement. Ceci, alors que la main-d’œuvre du secteur du transport au Luxembourg se compose de plus de la moitié de frontaliers et que les activités du transport sont cruciales pour l'économie luxembourgeoise. «Il est inacceptable que ces salariés soient exposés quotidiennement au risque de se voir désaffiliés de la sécurité sociale luxembourgeoise par le simple fait qu’un règlement européen n’est pas adapté à la réalité de leur métier», peste le syndicat.

Il manque 10.000 chauffeurs au Luxembourg Les chauffeurs routiers sont une denrée de plus en plus rare au Luxembourg. Il y a quelques mois, l'OGBL estimait que les entreprises elles-mêmes seraient «en grande partie responsables» de cette pénurie de conducteurs. Le syndicat estimait qu'il manquait actuellement quelque 10.000 chauffeurs au Grand-Duché. Une situation qui n'est pas près de s'améliorer en raison de la situation structurelle de la profession: la moyenne d'âge des conducteurs est élevée, et ils seront nombreux à partir à la retraite dans les prochaines années.

Concrètement, le LCGB revendique la conclusion d’accords bilatéraux entre le Luxembourg et ses pays voisins, une mesure spécifique à la Grande Région en d'autres termes. «Cette initiative permettrait de régler une fois pour toutes cette problématique de l’affiliation à la sécurité sociale en accordant un statut spécifique aux chauffeurs de transport frontaliers, comme celui qui va prochainement entrer en vigueur dans le cadre du télétravail».

Cela bloquerait au niveau des pays voisins

Pourtant, plusieurs réunions réunissant les différents acteurs du dossier ont déjà eu lieu, celles-ci n'ont toutefois pas pu déboucher sur quelque chose de concret. La dernière en date a eu lieu il y a quelques jours, le 5 juillet dernier. Il en est notamment ressorti que selon les représentants ministériels luxembourgeois, tout aurait été fait de leur côté dans ce dossier afin de négocier des accords bilatéraux. Le problème viendrait des pays voisins qui refuseraient catégoriquement d’en entendre parler. «Toujours d’après eux, il pourrait y avoir une éventuelle ouverture quant à un projet pilote, mais uniquement au niveau des lignes de bus transfrontalières concernant le transport de passagers».

Le problème, c'est que si ce projet pilote voit réellement le jour, ce qui constituerait une première avancée concernant la problématique des chauffeurs de bus frontaliers, le LCGB déplore le fait que cela reviendrait à catégoriser deux classes de chauffeurs à savoir: ceux qui transportent des personnes et ceux qui transportent des marchandises. «La gestion de ce dossier est à la fois décevante et pitoyable. Le ministère compétent donne l’impression d’être totalement dépassé par la situation et incapable de gérer un dossier capital pour l’économie du pays», peste le LCGB. «Toute cette situation provoque également bon nombre de problèmes d'ordre logistique pour les compagnies de transport qui s'efforcent de gérer les plannings de sorte que les chauffeurs ne dépassent pas les seuils critiques», fait remarquer Paul Glouchitski.

Vers de graves difficultés pour le secteur

Le syndicat craint que le secteur soit à l'avenir confronté à de graves difficultés, aussi bien au niveau économique que de la pénurie de main-d’œuvre, qui est par ailleurs déjà une réalité. «Si les pays frontaliers ne veulent même pas entendre parler de ce dossier, alors il convient de se poser la question pourquoi le ministre compétent piétine dans ce dossier alors que des accords dérogatoires ont pu facilement être négociés dans le contexte de la pandémie ou en matière de télétravail», dit le LCGB. «On peut parler d'un cataclysme qui pourrait arriver dans le secteur», ajoute Paul Glouchitski, secrétaire syndical à la LCGB. «Un secteur sur lequel le Luxembourg a pourtant investi énormément d'argent».