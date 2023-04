Un challenge pour préserver la biodiversité au Luxembourg

5ème édition du City Nature Challenge

Le City Nature Challenge se tient du 28 avril au 1er mai 2023 au Luxembourg. Il est, cette année, coordonné par le «natur musée», le musée national d’histoire naturelle, et ses partenaires. Chaque citoyen est invité à collecter des données sur la biodiversité pour aider les scientifiques.

En 2022, 7.638 observations ont été recensées au Luxembourg grâce au City Nature Challenge. Et 401 participants ont repéré plus de 1.340 espèces. Ce défi consiste ainsi à explorer la nature et partager ses photographies grâce à l’application iNaturalist. Le but est de dresser «un inventaire de la biodiversité», selon les mots du directeur du «natur musée», Patrick Michaely.

Lire aussi :Le Giec publie son «guide de survie» pour l'humanité

Un jeu mondial au service de la science

Ce défi amical se déroule à l’échelle mondiale: il est présent dans 400 régions et sur six continents. Au Luxembourg, l’un des pays participants, sept événements auront lieu du 28 avril au 1er mai. «L’objectif est d’observer des espèces animales et végétales», résume par exemple Nora Weis, représentante du Syndicat intercommunal pour la conservation de la nature (Sicona). Partenaire du challenge, le Sicona organise une promenade en pleine nature à Strassen le 29 avril. D’autres initiatives de ce type se dérouleront partout au Luxembourg, dans une même optique: créer une banque de données de la biodiversité.

Pour cela, rien de plus simple: le grand public est invité à télécharger gratuitement l’application iNaturalist, disponible sur les smartphones Android et iOS. Il peut alors partir en exploration dans la nature et prendre en photo des animaux, plantes et champignons sauvages. Et partager ses trouvailles sur iNaturalist.

Il faut prendre une photo puis noter l'emplacement et l'heure de l'observation dans l'application iNaturalist. © PHOTO: Musée national d'histoire naturelle

Pour cela, rien de plus simple: le grand public est invité à télécharger gratuitement l’application iNaturalist, disponible sur les smartphones Android et iOS. Il peut alors partir en exploration dans la nature et prendre en photo des animaux, plantes et champignons sauvages. Et partager ses trouvailles sur iNaturalist.

Une fois les espèces identifiées via l’application et validées par la communauté, les informations sont introduites dans des bases de données scientifiques. «Les banques de données sont très importantes», précise Monique Kirsch, chargée des relations presse du «natur musée». «Elles permettent ainsi de savoir combien de plantes se sont éteintes, de disposer d’une liste rouge des espèces menacées», renchérit-elle. Car si le City Nature Challenge est un jeu, il doit néanmoins permettre de collecter et conserver des données. Surtout à l’heure où la biodiversité est menacée par le changement climatique.

Une biodiversité «en déclin»

L'indice Planète vivante, l’outil d’évaluation du WWF, a d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme dans son rapport d’octobre 2022. Entre 1970 et 2018, c’est près de 69% de la faune sauvage qui a disparu. Un constat préoccupant relayé par Monique Kirsch. «La biodiversité est en déclin», se désole-t-elle. «C’est notre art de vivre, avec nos besoins, qui vont disparaître».

C’est là que réside l’intérêt des banques de données et du City Nature Challenge. L’enregistrement des données permet aux instances dirigeantes de prendre des décisions informées en phase avec le bien-être animal et végétal. L’objectif est de préserver cette biodiversité.

Les résultats du challenge seront annoncés le lundi 8 mai 2023.

Sur le même sujet