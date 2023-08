Un Delhaize belge repris par une structure luxembourgeoise

Steven Flamme, Jérôme Jamart et Tam Dersan travaillent depuis six mois sur cette reprise. © PHOTO: D.R.

L'affaire a fait couler énormément d'encre en mars dernier. C'est à cette période que l'enseigne de supermarchés belge Delhaize annonçait, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, son intention de convertir en magasins indépendants l'ensemble de ses 128 supermarchés en gestion propre en Belgique. Comprenez par là que le géant belge souhaite transformer tous ses points de vente en franchise. Cette décision, qui concerne 9.000 emplois, avait provoqué des mouvements de grève massifs au sein du personnel et des magasins restés portes closes durant des semaines.

Après des mois de tractations, la direction a annoncé, ce lundi, la liste des premiers magasins repris en gestion propre et donc franchisés. Si beaucoup se trouvent en Flandre, la liste comprend également le Delhaize de Recogne, situé dans la commune de Libramont, en province de Luxembourg.

On sait d'ailleurs qui est derrière ce rachat. Il s'agit de la structure luxembourgeoise Martelange.lu. Il s'agit d'un regroupement de différentes enseignes situées sur la N4 à hauteur de Rombach-Martelange, à la frontière belgo-luxembourgeoise. Elles sont notamment actives dans les stations essence, dans les magasins de spiritueux mais également dans l'Horeca. Au total, le regroupement emploie plus de 80 collaborateurs.



Dans un communiqué, on apprend que la structure lorgnait sur le Delhaize de Recogne depuis des mois. «Mon père faisait partie des membres du personnel qui ont ouvert ce magasin en 1975. Ma maman l’a très vite rejoint et ils ont fait toute leur carrière là-bas. J’y ai aussi travaillé comme étudiant», se souvient Jérôme Jamart, administrateur de Martelange.lu et à l’origine de ce nouveau partenariat.

Avec ses collègues Tam Dersan, directeur commercial et Steven Flamme, directeur financier, ils planchent activement sur le projet depuis cinq mois. «Dès l’annonce de Delhaize de franchiser, j’ai pris mon téléphone pour les contacter et lancer le projet», ajoute Jérôme Jamart.

C’est aujourd’hui officiel, ils sont désormais les nouveaux gestionnaires de ce Delhaize implanté historiquement dans la région. «La force de ce magasin, ce sont les collaborateurs. Ils sont compétents et professionnels et nous savons que nous pouvons compter sur eux. L’emploi sera bien sûr sauvegardé entièrement, ce qui porte le nombre de collaborateurs de Martelange.lu à plus de 140 personnes», se réjouit Tam Dersan.

Afin de soutenir au mieux le magasin de Recogne, une nouvelle structure a d’ailleurs été créée par la maison mère de Martelange.lu : Lion’s Retail. Le groupe Delhaize a réuni syndicats et conseil d’entreprise ce lundi afin de communiquer sur les détails de cette reprise à l’ensemble du personnel concerné. Pour l’heure, Martelange.lu souhaite prendre le temps de rencontrer tous les collaborateurs avant de communiquer plus en détail.