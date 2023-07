Un entrepreneur de Contern va ouvrir une épicerie à Berdorf

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Daniel Abrantes Boto tient en main le plan du chantier de son magasin, observe les lieux, parle avec les ouvriers. Au rez-de-chaussée de la résidence de Berdorf «Am Park», dans la rue «An der Ruetsbësch», l'entrepreneur veut ouvrir une nouvelle épicerie dans à peine deux mois.

Lire aussi :La route de la faim au Luxembourg

Des fruits et légumes frais ainsi que des produits laitiers et fromagers issus de la production régionale, une boucherie, une boulangerie avec un café attenant ainsi que des produits d'usage courant : le nouveau magasin aux allures de supermarché devrait s'étendre sur une surface d'environ 600m2. Daniel Abrantes Boto n'aime cependant pas le mot «supermarché», il préfère parler d'épicerie.

1 / 6 L'épicerie se trouvera au rez-de-chaussée de la résidence pour personnes âgées "Am Park". © PHOTO: Marc Wilwert

2 / 6 Les travaux de construction sont en cours. © PHOTO: Marc Wilwert

3 / 6 En juillet, les carreaux de sol devraient être posés. © PHOTO: Marc Wilwert

4 / 6 Le magasin lui-même n'ouvrira qu'en septembre... © PHOTO: Marc Wilwert

5 / 6 Daniel Abrantes Boto veut appliquer le concept éprouvé de son "Epicerie de Contern" dans la nouvelle épicerie de Berdorf. © PHOTO: Marc Wilwert

6 / 6 L'épicerie sera la seule du village. © PHOTO: Marc Wilwert













Douze personnes seront employées dans le magasin de cet homme de 42 ans. Daniel Abrantes Boto, qui est né au Luxembourg et a grandi au Portugal, peut déjà s'appuyer sur une longue expérience. Depuis près de 15 ans, il exploite avec succès un magasin au concept similaire à Contern. Dans la rue de Moutfort, cet ancien chef de chantier dans le secteur du bâtiment vend des produits frais, dont beaucoup sont labellisés bio ou proviennent de producteurs régionaux.

À Contern comme à Berforf, il mise sur une recette simple: produits alimentaires, pain et pâtisseries. Mais aussi de la viande et de la charcuterie au comptoir. Ce qui fonctionne avec succès depuis plusieurs années à Contern.

Des produits régionaux frais dans l'offre

«Je dispose déjà d'une expérience dans la gestion d'un magasin avec un tel concept. Ici, à Berdorf, les surfaces de vente seront toutefois plus grandes qu'à Contern», estime l'homme d'affaires. Mais cela ne le décourage pas, au contraire : l'ampleur de la tâche est une motivation supplémentaire.

À Berdorf aussi, il veut miser sur la proximité avec le client et les produits frais et régionaux. «Le concept fonctionne bien parce que les gens font à nouveau marche arrière. Les grands fournisseurs saturent notre marché, les gens sont trop stressés à cause des embouteillages, des courses et des autres choses quotidiennes qu'ils doivent faire».

Lire aussi :J14: ils ont retrouvé le goût de la vie à Berdorf

Selon ses propres dires, l'entrepreneur a délibérément choisi de s'installer au cœur du Mullerthal. «J'ai toujours aimé la région du nord. Ici, c'est calme, confortable, il n'y a pas de stress». Son projet, Daniel Abrantes Boto l'a proposé auparavant à d'autres communes, mais les locaux ne correspondaient pas à son concept.

Un magasin qui vise aussi les touristes

Et puis, un jour, un client régulier de son épicerie à Contern lui parle des locaux de la résidence pour personnes âgées située à Berdorf. «Le local était déjà vide depuis deux ans. En raison de la situation économique, il n'y avait pas de repreneur.». Une seule visite suffit à le convaincre.

«Le village a besoin d'un magasin d'alimentation depuis longtemps», explique Daniel Abrantes Boto. Il y a certes un restaurant et un snack-bar à Berdorf, mais pas d'épicerie ni de boulangerie, comme le rapporte le bourgmestre Joe Nilles. «Il y a 20 ans, il y avait une épicerie ici, mais elle a fermé. Pour acheter du pain, par exemple, nous devons aller soit à Echternach, soit en Allemagne». Selon l'échevin, la commune soutient le nouveau projet du chef d'entreprise et souhaite faciliter la mise en relation avec les clients. Joe Nilles songe d'ailleurs à l'école du village.

Lire aussi :«Il faut dire clairement aux gens qu'il y a certains lieux qui présentent un risque de danger de mort»

Daniel Abrantes Boto espère que son nouveau magasin ne se limitera pas uniquement à la demande locale. Il vise aussi les touristes: «Il y a beaucoup de randonneurs ici, le camping est également à proximité. J'espère pouvoir accueillir la clientèle de là-bas dans mon magasin.»

Le quartier devrait également compter plus d'habitants à l'avenir. D'autres unités d'habitation et de nouvelles constructions sont en cours de construction à proximité du magasin.

Pas de bénéfices avant trois ans

«La commune va continuer à se développer et la demande va augmenter», prédit l'homme d'affaires. Afin que le magasin soit visible pour les clients, il souhaite miser davantage sur la publicité - les vitrines du futur magasin seront aménagées en conséquence, mais différentes publications communales et des flyers attireront également l'attention. «Le bouche-à-oreille est également important», constate l'homme de 42 ans.

L'entrepreneur a investi environ deux millions d'euros dans le magasin de Berdorf. Sa charge de travail, soit environ 100 heures par semaine, n'est pas prise en compte. «Je travaille pour rien», explique Daniel Abrantes Boto en souriant. Ce n'est qu'au cours de la troisième année d'existence qu'il espère réaliser des bénéfices avec son magasin.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Charles Michel